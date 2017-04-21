إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | عربية ودولية | اخبار الشرق الاوسط والعالم العربي | "معاريف": قائدان لـ"حزب الله" قتلا في دمشق.. الثمن باهظ!
المصنفة ايضاً في: اخبار الشرق الاوسط والعالم العربي

"معاريف": قائدان لـ"حزب الله" قتلا في دمشق.. الثمن باهظ!

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: عربي21
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 151
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
&quot;معاريف&quot;: قائدان لـ&quot;حزب الله&quot; قتلا في دمشق.. الثمن باهظ!

رأى يوسي ميلمان؛ خبير الشؤون الأمنية في صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن جولة "العلاقات العامة" التي نظمها حزب الله أمس على طول الحدود اللبنانية الجنوبية لمجموعة من الإعلاميين، هي دليل على أن الحزب يعيش في "ضائقة".

 

وقال في مقال له نشر اليوم: "سعى التنظيم لإظهار أنه لم يهجر التزامه بالصراع ضد إسرائيل، وأكثر مما كانت تستهدف التهديد أو الاشارة لإسرائيل، كانت تستهدف الاغراض اللبنانية الداخلية"، مشيرا إلى أن الوفد اطلع على "استحكامات إسرائيلية وبناء عوائق ودوريات للجيش الإسرائيلي على طول السياج الفاصل".

 

وأكد ميلمان أن "حزب الله يعيش في ضائقة بسبب الحرب الأهلية في سوريا، وأوضح أن "نحو 1800 من مقاتليه قتلوا في سوريا، والكثيرون منهم من الوحدات المختارة ومن قادته الكبار، وأصيب نحو 6000 آخرين آلاف اصيبوا بجراح"، مضيفا: "هذا ثمن باهظ لكل قوة مقاتلة، وبالتأكيد لجيش حزب الله".

 

وبسبب الحرب الدموية، "يعيش الكثيرون من الطائفة الشيعية في لبنان أزمة اقتصادية، معنوية وسياسية، ويطرحون سؤالا ملحا: لماذا يقتل أفضل أبنائنا من أجل دولة أخرى؟"، بحسب الخبير الإسرائيلي الذي قال: "يؤدي حزب الله اليوم مهامه دون قائد أعلى؛ فقائداه توفيا في العقد الأخير، وبحسب منشورات أجنبية، فقد صفي عماد مغنية الكاريزماتي في 2008 في حملة استخبارية مشتركة للموساد CIA".

 

وتابع: "أما بديله وصهره مصطفى بدر الدين فقد قتل في دمشق أيضا".

 

ومن ناحية إيران، "كان بدر الدين مستقلا أكثر مما ينبغي وسأل أسئلة زائدة؛ حول ضرورة مشاركة حزب الله في سوريا وباي حجم"، وفق ميلمان الذي نوه أنه "مع ذلك، من المحظور تجاهل أن حزب الله يكتسب خبرة قتالية جمة من الحرب في سوريا، سيحاول استغلالها عندما يتطلب منه الأمر التصدي لإسرائيل".

 

ونبه أن "إسرائيل وبالتوازي مع ما يجري تخطط لكل سيناريو محتمل وتستعد بناء على ذلك؛ من خلال تحصين الحدود والبلدات، وهذا ما رآه الوفد في جولته أمس، وتحسن قدراتها الهجومية".

المصدر: عربي21

إعلانات Zone 5B

[CLOSE]

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)