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قتلى وجرحى بغارات روسية في ريف حلب

آخر تحديث: منذ 50 دقيقة
المصدر: الجزيرة نت
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 81
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قتلى وجرحى بغارات روسية في ريف حلب
دمار هائل إثر غارات روسية سابقة على مدينة دارة عزة بريف حلب (الجزيرة)

سقط عدد من القتلى والجرحى في 11 غارة جوية شنتها الطائرات الروسية على مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي، كما استهدفت الغارات عددا من المدن والبلدات التي تسيطر عليها المعارضة السورية المسلحة في ريفي حلب الشمالي والغربي.

 

وقال مراسل الجزيرة ميلاد فضل إن الغارات شكلت غطاء جويا لهجوم بري لقوات النظام والمليشيات الموالية لها في محيط مدينة حلب من الجهة الشمالية، لكن قوات المعارضة قالت إنها صدته، وقتلت عددا من جنود النظام خلال المعارك.

 

وأضاف المراسل أن الغارات امتدت إلى جميع مناطق الاشتباكات، وشملت دارة عزة وأورم الكبرى وجبل الأتارب والتوامة والحور وقبتان الجبل وحريتان ومحيط الفوج.

 

وأوضح أن الطائرات استخدمت الصواريخ الفراغية والقنابل الارتجاجية، وتم الإبلاغ عن سقوط ثلاثة قتلى مدنيين في ريف حلب الغربي.

 

وكانت مقاتلات روسية وأخرى تابعة لقوات النظام قصفت أمس الجمعة المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية المسلحة في عدد من المدن والبلدات، وشمل القصف أرياف العاصمة دمشق وحماة وإدلب وحلب (شمال البلاد).

 

وتزامنت الغارات في ريف دمشق مع تجدد هجوم وصف بالعنيف لقوات النظام شرق دمشق بهدف التقدم في الأحياء المحاصرة الواقعة تحت سيطرة المعارضة، وأبرزها حيّا القابون وبرزة.

 

وقصفت الطائرات الروسية والسورية ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي المتصلين جغرافيا، وشهدت مدينة حلفايا غارة استخدمت فيها القنابل المظلية، كما طال القصف مدينتي جسر الشغور واللطامنة وغيرهما.

المصدر: الجزيرة نت

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