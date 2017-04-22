8 آلاف قتيل من القوات العراقية في معركة الموصل

القوات العراقية بدأت معركة استعادة الموصل من تنظيم الدولة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي (الجزيرة)

قالت مصادر مطلعة في بغداد إن زهاء ثمانية آلاف من القوات العراقية قتلوا منذ انطلاق معركة الموصل ضد تنظيم الدولة الإسلامية قبل نحو ستة أشهر، وسقط قتلى وجرحى خلال الساعات الماضية من الحشد العشائري في هجوم شنه تنظيم الدولة في بيجي شمال بغداد.

وقالت المصادر ذاتها إن العدد الإجمالي لقتلى القوات الأمنية والعسكرية العراقية بمختلف فروعها بلغ منذ انطلاق معركة الموصل في منتصف أكتوبر/تشرين الأول، 7970 قتيلا حتى الأسبوع الماضي.

وأضافت المصادر أن هذا العدد يستثني قتلى الحشد الشعبي الذي شارك في المعارك منذ نهاية أكتوبر/تشرين الأول.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الشرطة الاتحادية هي الجهة التي نالها النصيب الأكبر من الخسائر، تليها قوات الفرقة التاسعة والفرقة الـ15 والفرقة الـ16 التابعة للجيش العراقي.

وأكدت أن تشكيلات قوات مكافحة الإرهاب تعرضت أيضا لخسائر كبيرة ولا سيما أنها اشتركت في المعارك منذ اليوم الأول.

كما أكدت على إعادة هيكلة ثلاثة أفواج من قوات مكافحة الإرهاب نتيجة الخسائر البشرية الكبيرة التي لحقت بها.

تطورات أخرى

وفي محافظة صلاح الدين شمال بغداد، قالت مصادر أمنية بمدينة بيجي إن ثلاثة على الأقل من أفراد الحشد العشائري بالمدينة قتلوا وأصيب سبعة آخرون بجروح، في هجوم شنه تنظيم الدولة خلال الساعات الماضية.

وأضافت المصادر أن الهجوم الذي استمر حتى ساعات فجر أمس، استهدف موقعا عسكريا للحشد في قرية المالحة التي تقع على مسافة ثمانية كيلومترات غرب بيجي.

وقالت المصادر إن اثنين من عناصر التنظيم كانا يرتديان حزامين ناسفين، فجرا نفسيهما مما أوقع قتلى وجرحى في أفراد الحشد العشائري.

المصدر: الجزيرة نت