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قتلى بقصف إسرائيلي على معسكر للنظام بالقنيطرة
آخر تحديث: منذ 6 دقيقة
المصدر: عربي21الكاتب:
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أدى قصف إسرائيلي على معسكر للنظام السوري في ريف المسطرة إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود.
وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن طائرات إسرائيلية قصفت معسكرا للنظام قتل على إثره ثلاثة جنود وأصيب آخرون.
فيما قالت مصادر إن المعسكر المستهدف هو "نبع الفوار".
مصادر غير رسمية موالية للنظام أكدت الغارات، مضيفة أنها أدت إلى انفجار مستودع للذخيرة.
ووفقا لصفحات موالية للنظام، فإن القتلى الثلاثة هم: محمد إبراهيم، وصفوان صليبي، وأسامة فرج.
المصدر: عربي21
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