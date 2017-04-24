- النشاطات السنوية لنادي الكاراتيه للعبة الشوتوكان اليابانية التابع لجمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في سيدني
- محامي صدام: هذا رأيه بغزو الكويت ورفض عرضا أمريكيا لإطلاقه
- زيارة الحريري الى الجنوب.. رد على حزب الله أم بالتنسيق معه؟
- الأميركيون هنا و«الوضع تحت السيطرة»
- لا قَسَمٌ ولا خِطابُ قَسَم
- لقاء رباعي في الساعات المقبلة؟
- المعلومات المتعمّقة الأولى للـ Census تُبرز التنوّع المتنامي في أستراليا
- لبنان أمام 3 حروب دفْعة واحدة... فهل ينجو؟
- هيفاء وهبي أميرة الفساتين القصيرة الضيّقة
- ثوانٍ مرعبة.. فيديو لفهد يباغت سائحة ويتمكن من رقبتها
- السلاح المنهوب
- السعودية ومصر وصناعة الدور
- مفاوضات لتقاسم المقاعد النيابية
- بري والحريري لمجلس شيوخ.. بكركي: الســـتين ولا التمديد والفراغ
- الحريري يطوّق مفاعيل «عراضة حزب الله» ويؤكد الشراكة الدولية ضد تهديدات إسرائيل
- «الثنائي المسيحي» منزعج من عودة بكركي الى «الستين».. صيغة جنبلاط «تتعثر»... وباسيل لـ «الديار» : الافضلية لـ «التأهيلي»
- الراعي يتصدر المدافعين في لبنان عن قانون 'الستين'
- أصوات مبعثرة للبيع...
- علم وخبر
- بالفيديو.. دلال عبد العزيز: سمير غانم عمره ما قدم لي هدية في عيد ميلادي
- توقعات الأبراج ليوم April 24, 2017
- الإنتخابات الفرنسية
- أوراق سياسية تطفو على وجه الأحداث في البلاد
- هل صحيح ان لبنان والتغيير لا يلتقيان؟
- المجرم وقد صار «مجاهداً»
محامي صدام: هذا رأيه بغزو الكويت ورفض عرضا أمريكيا لإطلاقه
كشف خليل الدليمي محامي الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين رأي صدام بغزو الكويت، كما كشف عن عروض أمريكية لإطلاق سراحه.
وأكد الدليمي في مقابلة مع شبكة رووداو الكردية أن صدام ندم على قرار اجتياح الكويت، وقال: "في قضية الكويت كان يتمنى (صدام) لو أنها لم تقع بأن دُفع العراق إلى الفعل الذي حصل عام 1990 وكان دائماً يردد حول هذا الموضوع "سامح الله من كان السبب".
كما كشف الدليمي عن عروض أمريكية لإطلاق سراح صدام حسين لقاء مساعدتهم في وقف المقاومة المسلحة التي اندلعت ضد الغزو الأمريكي للعراق، وقال الدليمي: كان الجانب الأمريكي قد فاوضه في الأيام الأولى مقابل إلقاء المقاومة سلاحها، لكنه رفض ذلك، وكان ذلك تحديدا خلال معركة الفلوجة الأولى ؛حيث كان الأمريكيون متورطين وخسائرهم كبيرة جدا، فأتوا إليه مرتين والمرة الثالثة من خلالي وطلبوا مني أن أتوسط، وقلت لهم إني لا أضغط على الرئيس بقدر ما أنقل له ما طلبتم. وبالفعل نقلت لهم ما طلبه في ذلك الوقت الجنرال الأمريكي، وهو رفض ذلك رفض قاطعا".
وحول سؤال عن الشخصيات التي حضرت إعدام الرئيس الأسبق رد الدليمي: كل أقطاب حزب الدعوة، ومنهم سامي العسكري وموفق الربيعي، ومريم الريس التي صورت المشهد ولم يقتصر الحضور على حزب الدعوة فقط بل شمل آخرين.
وكشف الدليمي عن تعرض صدام حسين للإهانة والتعذيب في أثناء اعتقاله من قبل الأمريكان، وقال: "المحتل الأمريكي أظهر الديمقراطية المزيفة التي كان يعد العراقيين بها، وهو أول من قام بتعذيب الرئيس صدام حسين فور اعتقاله وبعد اعتقاله بأيام، وقد شكى في المحكمة أمام القاضي".
وحول تعامل الأمريكان معه خلال الاعتقال قال الدليمي: "كان الجانب الأمريكي على مستويين من التعامل، حيث كان الضباط يتعاملون معه باحترام، وبعض الجنود كانوا يتصرفون أحيانا تصرفات غير طيبة، بعمل ضوضاء داخل المعتقل ورفع اصوات الموسيقى الصاخبة مثلا".
ونفى الدليمي كثيرا من التفاصيل التي رواها الإعلام الأمريكي عن كيفيفية اعتقال صدام حسين، وأكد الدليمي أن هناك الكثير من الفبركة في الرواية الأمريكية، مؤكدا أنه لم يكن في حفرة بل في ملجأ.
وحسب الدليمي، فإن الرئيس صدام حسين كان يعتقد أن "كل ما جرى في العراق بسبب ضغط إيران أو تحريفها لبعض الوقائع من خلال تعاملها مع الأمريكيين".
وردا على سؤال عن صحة ما يشاع بأن المالكي نقل جثة صدام حسين في يوم إعدامه إلى حفل زفاف نجله؟ قال الدليمي: "نقل هذا الخبر، وأكده أكثر من قاض، ولا أستبعد من هؤلاء ذلك بمقدار الحقد والغل الدفين على هذا الرجل أن يقوموا بأكثر من هذا الشيء".
وأكد الدليمي أن موكله صدام حسين لم يكن يؤمن بالطائفية، بل إن أهم وصاياه للشعب العراقي كانت "التوحد ونبذ الطائفية وعدم معاداة الشعوب التي شاركت في الاحتلال، وإنما اللوم يقع على حكومات تلك الشعوب".
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 160
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- محامي صدام: هذا رأيه بغزو الكويت ورفض عرضا أمريكيا لإطلاقه
- السلاح المنهوب
- قتلى بقصف إسرائيلي على معسكر للنظام بالقنيطرة
- 8 آلاف قتيل من القوات العراقية في معركة الموصل
- قتلى وجرحى بغارات روسية في ريف حلب
- إسرائيل: قصفنا سوريا رداً على قذائف وصلت "الجولان" بالخطأ
- "معاريف": قائدان لـ"حزب الله" قتلا في دمشق.. الثمن باهظ!
- قصة مؤثرة.. مصور وناشط سوري ينهار أمام جثة طفل
- التلفزيون السوري والمرصد: استئناف عمليات إجلاء بعد أيام من تفجير انتحاري
- تفاصيل الخطة الأمريكية لسوريا.. 3 مراحل تنتهي بتنحية الأسد
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)