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قتلى من البشمركة وأكراد سوريا بغارات تركية

آخر تحديث: منذ 51 دقيقة
المصدر: سكاي نيوز
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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قتلى من البشمركة وأكراد سوريا بغارات تركية
الجيش التركي قال إنه ضرب أهداف مسلحي الحزب

لقي 5 عناصر من البشمركة مصرعهم فيما أصيب 9 آخرون، فجر الثلاثاء، إثر غارات تركية على مقر تابع لعناصر حزب العمال الكردستاني في جبل سنجار، شمالي العراق، فيما أسفرت ضربات جوية في شمال سوريا، عن مقتل 18 عنصرا من ميليشيات "حماية الشعب الكردي"، وفق ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

 

وأعلن الجيش التركي، يوم الثلاثاء، تنفيذه ضربات جوية على أهداف لمسلحي حزب العمال الكردستاني، قرب جبال سنجار بالعراق وفي شمال شرق سوريا.

 

وقال الجيش، إن حزب العمال الكردستاني استخدم المنطقتين مرارا لنقل المسلحين والأسلحة والقنابل، مضيفا أن المواد استخدمت في هجمات على مواقع للجيش التركي، ومن أحدثها تفجير في مدينة ديار بكر بجنوب شرق البلاد.

 

وتدرج تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حزب العمال الكردستاني، ضمن قائمة المنظمات إرهابية.

 

المصدر: سكاي نيوز

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