- درباس يردّ على بو عاصي: الدولة اللبنانية عمياء!
- قتلى بغارة على مستشفى بريف إدلب
- قتلى من البشمركة وأكراد سوريا بغارات تركية
- في أستراليا.. هكذا أصبحت الحركة النقابية شريكا عقلانيا
- الموساد يبحث عن فلاسفة ومؤرخين
- بالفيديو.. إذا رأيت هذا يحدث على الشاطئ ،أهرب وأنج بحياتك!
- توطين الشيعة وتفتيت السنة
- نحن ضد لعبة المحاور
- توقعات الأبراج ليوم April 25, 2017
- اكتشاف طبي يفتح الطريق للقضاء على مرض غامض
- ممثل مصري يطلب الزواج من هيفاء وهبي على الهواء
- عون يخشى أن تطال تياره العقوبات الأميركية على حزب الله
- لإعلان حال طوارئ سياسية وإنتخابية... وفشل في بلوغ نقاط التفاهم
- برّي لـ«الأخبار»: لن أسير بـ«التأهيلي»
- قدرة حاكم مصرف لبنان كبيرة في اقناع الخزانة الاميركية بتعديل قانون الكونغرس.. الرئيس عون : العقوبات الاميركية لا تأتلف مع العلاقات وتسبب ضرراً للشعب اللبناني
- عون: مشروع الكونغرس للعقوبات مضر ولبنان يجري اتصالات لوقف صدوره
- الأزمة السورية
- مستقبل فرنسا وأوروبا في سباق الأليزيه
- إنها مشكلة العونيين... لا مشكلة مَن انتخبهم
- سامي الجميّل و«الكتائب»: لم نعد حزب السلطة
- المادة 59: مفاعيل دستورية بلا ثمار سياسية
- عون يحذّر من العقوبات الأميركية
- إن لم تستحِ، فانقل قبور أجدادِك...
- علم وخبر
- تركيا: بيان ترامب حول "أحداث 1915" احتوى توصيفات خاطئة
قتلى من البشمركة وأكراد سوريا بغارات تركية
لقي 5 عناصر من البشمركة مصرعهم فيما أصيب 9 آخرون، فجر الثلاثاء، إثر غارات تركية على مقر تابع لعناصر حزب العمال الكردستاني في جبل سنجار، شمالي العراق، فيما أسفرت ضربات جوية في شمال سوريا، عن مقتل 18 عنصرا من ميليشيات "حماية الشعب الكردي"، وفق ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأعلن الجيش التركي، يوم الثلاثاء، تنفيذه ضربات جوية على أهداف لمسلحي حزب العمال الكردستاني، قرب جبال سنجار بالعراق وفي شمال شرق سوريا.
وقال الجيش، إن حزب العمال الكردستاني استخدم المنطقتين مرارا لنقل المسلحين والأسلحة والقنابل، مضيفا أن المواد استخدمت في هجمات على مواقع للجيش التركي، ومن أحدثها تفجير في مدينة ديار بكر بجنوب شرق البلاد.
وتدرج تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حزب العمال الكردستاني، ضمن قائمة المنظمات إرهابية.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 160
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- قتلى بغارة على مستشفى بريف إدلب
- قتلى من البشمركة وأكراد سوريا بغارات تركية
- تركيا: بيان ترامب حول "أحداث 1915" احتوى توصيفات خاطئة
- محامي صدام: هذا رأيه بغزو الكويت ورفض عرضا أمريكيا لإطلاقه
- السلاح المنهوب
- قتلى بقصف إسرائيلي على معسكر للنظام بالقنيطرة
- 8 آلاف قتيل من القوات العراقية في معركة الموصل
- قتلى وجرحى بغارات روسية في ريف حلب
- إسرائيل: قصفنا سوريا رداً على قذائف وصلت "الجولان" بالخطأ
- "معاريف": قائدان لـ"حزب الله" قتلا في دمشق.. الثمن باهظ!
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)