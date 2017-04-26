تنظيم "داعش" الإرهابي يعتذر عن مهاجمته الجيش الإسرائيلي

ذكر وزير الدفاع الإسرائيلي السابق موشيه يعالون أن إرهابيي داعش قد قدموا اعتذارهم عن هجوم استهدف جنود الجيش الإسرائيلي في مرتفعات الجولان السورية المحتلة.

وطبقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال يعالون: "كانت هناك حالة واحدة فتح فيها داعش النار واعتذر".

ولم يتطرق مكتب يعالون ولا الجيش الإسرائيلي إلى تعليقات وزير الدفاع السابق، لكن موقع "تايمز أوف إسرائيل" أشار إلى أن التواصل مع الجماعات الإرهابية غير قانوني وفقا للقانون الإسرائيلي.

وأشارت تصريحات يعالون إلى الاشتباكات بين جيش الدفاع الإسرائيلي وعناصر من تنظيم داعش الإرهابي في تشرين الثاني / نوفمبر، حيث قتل العديد من مقاتلي التنظيم خلال الغارات الجوية التي أعقبت تبادل إطلاق النار.

على الرغم من أنها حافظت على سياسة الحياد الرسمية منذ اندلاع الأزمة السورية، إلا أن بعض الأحزاب اتهمت إسرائيل بدعم نظام الأسد، وجماعات المعارضة أو داعش من خلال قنوات خلفية.

المصدر: ديلي صباح