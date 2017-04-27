غارات إسرائيلية استهدفت دمشق

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قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح الخميس، إن انفجارا ضخما ضرب المنطقة المحيطة بمطار دمشق الدولي، وسط أنباء عن غارات إسرائيلية استهدفت "سربا عسكريا".

وتسبب الانفجار الذي وقع فجر الخميس في اندلاع النيران في الموقع، حسب ما أظهرت لقطات نشرها ناشطون مقربون من المعارضة، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، إن "الانفجار ضخم وسمع صداه في دمشق"، مضيفا أن "النيران شوهدت في مكان الانفجار لكن السبب غير معروف لحد الآن".

أما وكالة سبوتنيك الروسية فقد قالت إن الانفجارات ناجمة عن 5 غارات شنتها طائرات إسرائيلية "على السرب العسكري" قرب المطار الواقع شرق العاصمة السورية دمشق.

وتحدثت مصادر بالمعارضة السورية، في المقابل، عن "ضربات صاروخية أصابت مستودع ذخيرة وقاعدة للقوات الجوية قرب مطار دمشق تستخدمه قوات تدعمها إيران".

وتشارك ميليشيات إيرانية ولبنانية وعراقية وأفغانية إلى جانب قوات النظام السوري في النزاع الدامي المستمر منذ 2011، والذي أسفر عن سقوط أكثر من 300 ألف قتيل.

المصدر: سكاي نيوز