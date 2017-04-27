بارجة روسية تصطدم بسفينة شحن قبالة إسطنبول.. وفقدان 15 جنديا

سفينة عسكرية روسية تبحر في البوسفور - أرشيفية

قالت قناة "أن.تي.في" التركية، الخميس، إن سفينة حربية روسية، اصطدمت بباخرة شحن في البحر الأسود، قبالة سواحل مدينة إسطنبول.

وأضاف المصدر نفسه أن فرق الإنقاذ انتشلت 45 جنديا روسيا من أفراد طاقم السفينة الحربية، في حين لايزال نحو 15 في عداد المفقودين.

وأرسلت تركيا حرس السواحل وفرق الطوارئ إلى موقع الحادث على بعد 29 كلم من قرية كيليوس على ساحل البحر الأسود، إلى الشمال مباشرة من إسطنبول.

أما وزارة الدفاع الروسية فقد قالت إن سفينة استطلاع عسكرية تواجه خطر الغرق في البحر الأسود، إثر تصادمها مع سفينة شحن تنقل مواش.

وأضافت الوزارة أن السفينة ليمان تعاني من ثقب نتيجة للتصادم، الذي وقع الخميس على بعد 40 كيلومترا شمال غرب مضيق البسفور.

وأوضح بيان الوزارة، الذي نشرته وكالات الأنباء الروسية، أنه لم يصب أحد من طاقم السفينة الحربية، وأنهم يحاولون إنقاذها من الغرق.

المصدر: سكاي نيوز