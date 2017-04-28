- سوريا الحرب والتسوية: حقل رماية حرّة
- آخر صيحات الموضة: حقيبة لـ"إيكيا" سعرها لا يصل لدولار تتحوَّل إلى أشهر حقيبة في 2017 وتتجاوز 2000 دولار
- بروفيسور مغربي يُخلِّص البشرية من جراثيم تهددها بالفناء.. هكذا نجح في فكِّ لغز عجز عنه العلماء
- توقعات الأبراج ليوم April 28, 2017
- إسرائيل تضرب «حزب الله» قرب مطار دمشق والأسد يرد بتدمير... مستشفيات إدلب
- مشروع برّي يتقدّم: دفن «التأهيلي» وتحييد التمديد واتفاق على «الشيوخ»
- هل اهتزت «ثقة» حزب الله بباسيل؟ ولماذا اتهمه الحريري بتضييع الفرصة؟
- مشاورات الحريري تتجاوز النظام التأهيلي إلى البحث في مجلس الشيوخ ورئاسته
- برّي: «التأهيلي» إنتهى والقانون بالتوافق
- فرصة لتفاهم أميركي - روسي لحل الأزمة الليبية
- بدون تعليق
- حضرموت تستعد لمرحلة اليمن الجديد
- فنيانوس ينجز تلزيم السوق الحرة: 400 مليون دولار للخزينة
- قانون الإنتخابات ووزير الداخلية والدستور بينهما
- مرحلة حسَّاسة لـ«حزب الله» في سوريا ولبنان
- لجنة سيدة النجاة: التيار يُقاطع!
- عين التينة: الحريري خضع لتهديد العونيين!
- استطلاع: 90% من أبناء زحلة يؤيدون تغيير نوابهم
- هل سقطت خطة الكهرباء الطارئة؟ ملاحظات «قوَّاتية».. وتوقيت ضاغط
- الزمالك يبحث عن الانتصار أمام طنطا
- رواية الاتفاق على التأهيلي... و«الانقلاب» عليه | التيار: مجلس الشيوخ «نقلة» كبيرة نحو النسبية
- خلافات بلدية طرابلس إلى العلن: عضوان يعلّقان مشاركتهما
- عدوان إسرائيلي بعد الامريكي على سورية؟ ما هو الجديد؟ ولماذا في هذا التوقيت؟ هل هي بداية انطلاقة “الناتو” السني العربي الإسرائيلي بدعم امريكي؟ لا نستبعد ذلك
- حدث في مثل هذا اليوم April 28, 2017
- مصادر: مواقف الحريري جزء من تفاهمه مع عون
إسرائيل تضرب «حزب الله» قرب مطار دمشق والأسد يرد بتدمير... مستشفيات إدلب
مسؤول عسكري إسرائيلي: التنسيق مع الروس في أعلى المستويات
وجهت إسرائيل، فجر أمس، ضربة جوية لمخزن أسلحة إيرانية تابع لـ «حزب الله» اللبناني قرب مطار دمشق، في هجوم جديد يبدو أنه تمَّ بـ «ضوء أخضر روسي»، فيما «رد» النظام السوري وموسكو بمواصلة تدمير مستشفيات إدلب. (تفاصيل ص 13)
وأكد مصدر عسكري إسرائيلي أن «هناك تنسيقاً إسرائيلياً - روسياً قوياً في ما يتعلق بطلعات ونشاطات سلاح الجو الإسرائيلي في الأجواء السورية، تحسباً لوقوع أي حوادث مشابهة لإسقاط الجيش التركي المقاتلة الروسية».
ورفض المصدر نفي أو تأكيد إبلاغ القيادة العسكرية الإسرائيلية الجيش الروسي، عبر الخط المشترك، عن موعد وموقع العملية التي شنَّها الطيران الإسرائيلي فجر امس، قائلاً إن «هذه القضايا لم نعتد الإعلان عنها»، بيد أنه أكد أن التنسيق بين الجانبين «في أعلى المستويات».
وفي موسكو، قال الناطق باسم الكرملين ديميتري بيسكوف «نعتبر أن على كل الدول ممارسة ضبط النفس لتجنب تصاعد التوتر في منطقة مضطربة أساساً وندعو إلى احترام سيادة سورية».
ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت إسرائيل أبلغت موسكو بالضربة، قال بيسكوف إن «موسكو وإسرائيل تتبادلان معلومات عبر مختلف القنوات»، وإن «رئاستي أركان قواتنا تجريان حواراً متواصلاً».
وكان لافتاً أن الضربة الإسرائيلية جاءت بعد ساعات من محادثات أجراها في موسكو وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان مع نظيره الروسي سيرغي شويغو ووزير الخارجية سيرغي لافروف، ما يؤشر على وجود تنسيق عالٍ بين موسكو وتل أبيب.
وجرت المحادثات في موسكو، أول من أمس، بعد مشاركة ليبرمان في مؤتمر أمني أكد فيه أن إسرائيل «لن تسمح بحشد قوات إيران وحزب الله على حدود مرتفعات الجولان».
وفي ما بدا «رداً» على الغارة الإسرائيلية، واصل طيران النظام السوري وروسيا استهداف المستشفيات في إدلب، حيث قتل 18 مدنياً بينهم رضيعان، في غارات استهدفت مرفقين طبيين قرب قرية دير شرقي وفي قرية معرزيتا في ريف إدلب الجنوبي، متسببة بتضرر حاضنات أطفال.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
- بالأرقام.. أسعار الإيجارات في أستراليا الغربية
- أستراليا الغربية تنهار
- مرحلة حسَّاسة لـ«حزب الله» في سوريا ولبنان
- عدوان إسرائيلي بعد الامريكي على سورية؟ ما هو الجديد؟ ولماذا في هذا التوقيت؟ هل هي بداية انطلاقة “الناتو” السني العربي الإسرائيلي بدعم امريكي؟ لا نستبعد ذلك
- "كلاب قوى الامن على شفير الموت"
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 160
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- إسرائيل تضرب «حزب الله» قرب مطار دمشق والأسد يرد بتدمير... مستشفيات إدلب
- بارجة روسية تصطدم بسفينة شحن قبالة إسطنبول.. وفقدان 15 جنديا
- بيروت تجاهلت تحذيرًا إسرائيليًا وهجوم لـ"حزب الله" فجرًا.. الردّ من المطار!
- غارات إسرائيلية استهدفت دمشق
- يدفعون ثمن وثائقهم.. اللاجئون السوريون يحتاجون لشراء وثائق سفرهم من حكومة الأسد
- الإمارات تحظر استيراد خضروات وفواكه من 4 دول عربية
- تنظيم "داعش" الإرهابي يعتذر عن مهاجمته الجيش الإسرائيلي
- قتلى بغارة على مستشفى بريف إدلب
- قتلى من البشمركة وأكراد سوريا بغارات تركية
- تركيا: بيان ترامب حول "أحداث 1915" احتوى توصيفات خاطئة
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)