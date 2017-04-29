- الأركان التركية: مقتل 89 إرهابيًا من "بي كا كا" في سوريا والعراق
- مشاريع لحكم ذاتي جنوب سوريا.. من وراءها وما أبرز ملامحها؟
- هل يعتمر الحريري ″القبعة البرتقالية″؟!
- بالفيديو.. ماذا حصل أثناء سيلفي لشاب وفتاة أعلى صخور البحر؟
- بعد الإنفصال.. جانيت جاكسون ووسام المانع يتوصلان الى هذا الإتفاق
- الراحل نور الشريف في لقطات لمناسبة ذكرى ميلاده
- بابا الفاتيكان في القاهرة.. رئيس الوزراء في مقدمة مستقبليه بالمطار.. والسيسي يلتقيه بالاتحادية قبل توجهه للأزهر
- ما وراء ظاهرة الحسناوات اللواتي يرفضن إزالة الشعر من أجسادهن
- هكذا تستمتع بـ تكييفك دون دفع فاتورة كهرباء مرتفعة
- توقعات الأبراج ليوم April 29, 2017
- قانون الانتخاب في لبنان... أسير عمليات «حصارٍ متبادلة»
- أوروبا تقاوم...
- خطة لوبن لمنع ماكرون من الوصول إلى الإليزيه
- النقاش الإنتخابي يدور في حلقة مفرَغة... والتصعيد السياسي مفتوح
- مشروع بري يثمر اجتماعاً خماسياً بعد مداولات عون - الحريري حوله
- في 29 نيسان 2009 أفرج عن الضباط الأربعة دون اتهام واشتباه بهم
- تعاطي المستقبل مع أزمة القانون الانتخابي يثير الجدل في لبنان
- المئة يوم الأولى: امتحان ترامب الرئاسي
- بدون تعليق
- عودة التيارَين إلى «التأهيلي» تجمّد نقاش «مجلس الشيوخ»
- مناقشات قانون الانتخاب: سلطة تهددنا بالخراب لتثبيت وجودها
- برّي: يلعبون معي لعبة حافة الهاوية؟ ليجرّبوا
- الأرجنتين «اختارت» سامباولي مدرباً وستفاوض أشبيلية على انتقاله
- أستراليا: في قضية إيدي عبيد.. القضاء يغتصب سلطة البرلمان
- موديز عن غلاء المنازل في أستراليا: القادم أسوأ
مشاريع لحكم ذاتي جنوب سوريا.. من وراءها وما أبرز ملامحها؟
كشفت مصادر لـ"عربي21"؛ عن مقترح ترعاه بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، محادثات لأجل تشكيل حكم ذاتي، في جنوب سوريا.
وبحسب المصادر، فإن المقترح يتضمن حكما مستقلا عن النظام السوري، في محافظتي درعا والسويداء، حيث جرت عدة لقاءات بين وجهاء من عشائر أردنية لها صلة قرابة مع سكان محليين في درعا قدمت إليهم هذا المقترح.
ووفق معلومات خاصة حصلت عليها "عربي21"، من أحد القادة العسكريين، طلب عدم ذكره اسمه، فإن هذا الطرح ما يزال ضمن إطار النقاشات العامة، لكنه يلقى رفضا بين قيادات الفصائل في حوران.
وقد طرح في منطقة حوران مؤخرا عدد من المشاريع التي تدعو إلى إقامة حكم ذاتي في البلاد، وكان آخرها "مشروع الحكم الذاتي لإقليم جنوب سوريا"، الذي لم يحمل اسم أي جهة أو أي توقيع، ويدعو إلى إقامة حكم إداري وسياسي لتدبير وإدارة شؤون المنطقة الجنوبية، التي تشمل محافظات درعا والسويداء والقنيطرة، ويتكون من سلطات ثلاث؛ متمثلة ببرلمان الإقليم، وحكومة الإقليم، والمجلس الأعلى للقضاء.
ويتضمن المشروع الذي اطلعت "عربي21" على تفاصيله، وهو مكون من خمس صفحات، مراحل تأسيس الحكم الذاتي لإقليم الجنوب السوري، وهي "أولى تأسيسية يتم فيها تشكيل هيئة ناخبة تنتخب جمعية تأسيسية، ومن ثم انتخاب برلمان أول؛ الذي بدوره ينتخب رئيس الحكومة حسب أحكام الدستور المحلي للإقليم، ويتم أيضا تشكيل قوة حماية الإقليم من الفصائل المقاتلة والمتطوعين من أبناء الإقليم، بالتوازي مع طرد قوات النظام السوري والمسلحين الذين يحملون أفكارا غير وطنية، كما تتضمن هذه المرحلة تأسيس قوة للأمن الداخلي والشرطة، على أن يتولى المجلس الأعلى للقضاء الإشراف على الشؤون القضائية والعدلية كافة".
وفيما يخص المرحلة الثانية، تتم فيها انتخابات برلمانية ورئاسية مباشرة، حسب أحكام الدستور المحلي للإقليم.
وأما المرحلة الثالثة والأخيرة، فتشمل قيام سلطة الإقليم بالعمل مع باقي الأطراف السورية لإيجاد أسس وآلية للحل السياسي في البلاد؛ من شأنها أن تحقق الانتقال السياسي للسلطة في سوريا.
ويعزو القائمون على المشروع أهميته لعدة نقاط، بينها "تحقيق الاستقرار السياسي للمنطقة الجنوبية وإنهاء سلطة النظام السوري، وطرد تنظيم الدولة والقوات المتطرفة الأخرى بما يحقق أمن الإقليم، وتحقيق خطوة مرحلية على طريق الانتقال السياسي في سوريا، وإيجاد ركيزة سياسية وإدارية على مستوى المنطقة الجنوبية للبلاد، واحتواء سلاح الثورة في كتلة عسكرية رسمية واحدة تخضع لسلطة وحكم الإقليم وتوجيهه".
وسبق أن تم تداول مشروع خلال شهر نيسان/ أبريل 2017، في محافظة درعا، تحت مسمى "وثيقة العهد"، وتدعو إلى تطبيق اللامركزية الإدارية، تماشيا مع وثيقة الانتقال السياسي التي تقدمت بها الهيئة العليا للمفاوضات، على أن يكون "دار العدل في حوران" مكلفا بالإدارة الذاتية المبتغاة في درعا. لكن هذه الوثيقة أثارت جدلا واسعا، وانتقادات حادة فور انتشارها، على اعتبار أنها تؤسس لمشروع يساعد على تقسيم سوريا من خلال تطبيق نموذج حكم مستقل في درعا، وفق المنتقدين.
رفض شعبي واسع
وخلال الأسبوعين الفائتين، وقعت مؤسسات وفعاليات ثورية من درعا، وسوريا عموما، على بيان حصلت "عربي21" على نسخة منه، أعلنت فيه رفضها القاطع لـ"أي مشروع يدعو لفصل حوران عن سوريا، وأي مشروع لفصل أي جزء من سوريا موحدة"، مع التشديد على "عدم التنازل عن أي جزء من أرضها (سوريا)، وعدم التغيير في خريطة البلاد".
ودعا البيان جميع الفصائل والمؤسسات الهيئات إلى عدم التعامل مع أيّة جهة تدعم "فصل حوران جزئيا أو كليا" عن سوريا، و"محاصرة أي مشروع يدعو لفصل حوران" أو أي جزء من سوريا. كما أكد الموقعون الرفض التام لـ"وثيقة العهد في حوران" رفضا قاطعا.
وتطرق البيان أيضا إلى ما تقوم به "قوات سوريا الديمقراطية" من أعمال قال إنها تدعم "إقامة كيان كردي مستقل" في الشمال الشرقي لسوريا، مشددا على رفضها تماما، مع التأكيد أن "الأكراد جزء لا يتجزأ من الوطن". كما رفض الموقعون "أعمال التغيير الديمغرافي التي تقوم بها الأطراف في سوريا، والتي تؤدي إلى تقسيم سوريا ديمغرافيا على اعتبارات عرقية وطائفية"، وفق البيان.
ومن أبرز الموقعين على البيا المشار إليه، دار العدل في حوران، ومجلس محافظة درعا الحرة، ورابطة أبناء حوران، ومجلس عشائر الجنوب، واتحاد المجالس المحلية في درعا، ومجلس محافظة القنيطرة، ومديرية أوقاف درعا والمجلس الإسلامي السوري، كما وقع البيان رئيس مجلس القضاء الأعلى في حوران عصمت العبسي، ووزير الإعلام السابق ومحمد الزعبي، وسفير الائتلاف الوطني السوري في قطر نزار الحراكي، وعضو الائتلاف الشيخ مطيع البطين، ومحافظ القنيطرة ضرار البشير، والشيخ أحمد الصياصنة، والشيخ أسامة الرفاعي، وعبد الكريم بكار، وغيرهم من الأسماء والمؤسسات.
ومن جهته، أكد إبراهيم الصمادي، وهو أحد الموقعين على البيان وأحد المكلفين بمتابعة عريضة الرافضين للحكم الذاتي في الجنوب السوري، أن هناك إجماعا واسعا في حوران على رفض مشروع الإقليم المستقل، ليس فقط من قبل الفعاليات المدنية، بل حتى من القادة العسكريين، حيث تجري منذ فترة ترتيبات مشتركة مع القادة الرافضين لهذا الطرح لنسفه بشكل كامل.
وأشار الصمادي، في حديث خاص لـ"عربي21"، إلى أنه يتم العمل على مشروع "بديل وطني"، في الوقت الذي تدأب فيه فصائل حوران على تأكيد موقفها من الضغوطات الإقليمية من خلال "معركة الموت ولا المذلة"، وفق قوله.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
- ما وراء ظاهرة الحسناوات اللواتي يرفضن إزالة الشعر من أجسادهن
- موديز عن غلاء المنازل في أستراليا: القادم أسوأ
- بعد الإنفصال.. جانيت جاكسون ووسام المانع يتوصلان الى هذا الإتفاق
- جلسة تصوير “فاضحة” للنّجمة ليندسي لوهان بعد ظهورها بالحجاب مؤخراً
- بنسبة تتجاوز 50 %.. انخفاض الاستثمارات الأجنبية العقارية في أستراليا
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 160
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- الأركان التركية: مقتل 89 إرهابيًا من "بي كا كا" في سوريا والعراق
- مشاريع لحكم ذاتي جنوب سوريا.. من وراءها وما أبرز ملامحها؟
- بابا الفاتيكان في القاهرة.. رئيس الوزراء في مقدمة مستقبليه بالمطار.. والسيسي يلتقيه بالاتحادية قبل توجهه للأزهر
- الأقمار الصناعية تكذّب رواية النظام وروسيا عن خان شيخون
- إسرائيل تضرب «حزب الله» قرب مطار دمشق والأسد يرد بتدمير... مستشفيات إدلب
- بارجة روسية تصطدم بسفينة شحن قبالة إسطنبول.. وفقدان 15 جنديا
- بيروت تجاهلت تحذيرًا إسرائيليًا وهجوم لـ"حزب الله" فجرًا.. الردّ من المطار!
- غارات إسرائيلية استهدفت دمشق
- يدفعون ثمن وثائقهم.. اللاجئون السوريون يحتاجون لشراء وثائق سفرهم من حكومة الأسد
- الإمارات تحظر استيراد خضروات وفواكه من 4 دول عربية
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)