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الأركان التركية: مقتل 89 إرهابيًا من "بي كا كا" في سوريا والعراق

خلال غارات شنّتها مقاتلات تركية الثلاثاء الماضي على منطقتي "سنجار" و"قره تشوك"

آخر تحديث: منذ 23 دقيقة
المصدر: الأناضول
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 83
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الأركان التركية: مقتل 89 إرهابيًا من &quot;بي كا كا&quot; في سوريا والعراق

أعلنت رئاسة الأركان التركية، مقتل نحو 89 إرهابيًا، بينهم قياديون، في غارات شنّتها مقاتلاتها على مواقع منظمة "ب ي د/ ي ب ك/ بي كا كا" في منطقتي "سنجار" شمالي العراق، و"قره تشوك" شمال شرقي سوريا، 25 أبريل الجاري.

 

وفي بيان صادر عنها، اليوم السبت، قالت الأركان إن أكثر من 40 إرهابيًا منهم قُتِلوا في غارات للمقاتلات التركية على معسكرات "ب ي د/ ي ب ك/ بي كا كا" بمنطقة جبل سنجار شمالي العراق، الثلاثاء الماضي.

 

وأشارت إلى مقتل 49 إرهابيًا، بينهم 4 قياديين، في الغارات الجوية على مواقع الإرهابيين في منطقة جبل "قره تشوك" شمال شرقي سوريا.

 

وأوضحت أن الغارات الجوية على المنطقتين أسفرت أيضًا عن إصابة أكثر من 90 إرهابيًا من منظمة "ب ي د/ ي ب ك/ بي كا كا"، بجروح بالغة، وجرى نقلهم إلى مستشفيات في شمال العراق للعلاج.

 

وقالت الأركان التركية إن تسجيلات اللاسلكي في جبل "قره تشوك"، أظهرت محاولة الإرهابيين إخفاء الخسائر البشرية في صفوفهم، والإدعاء أن القياديين قُتلوا خلال حربهم ضد تنظيم "داعش" للحيلولة دون انهيار المعنويات.

المصدر: الأناضول

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