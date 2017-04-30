أنباء عن غارات إسرائيلية جديدة على مواقع للنظام بالقنيطرة

ذكرت وسائل إعلام موالية للنظام السوري، أن انفجارات وقعت في مواقع عسكرية تابع للجيش السوري بمحافظة القنيطرة.

وقالت وسائل إعلام إن الانفجارات ربما تكون ناتجة عن غارات إسرائيلية، واستهدفت مواقع عسكرية تابعة للواء 90، في قرية حضر بريف القنيطرة.

فيما ذكر ناشطون موالون للنظام، أن الغارات ربما تكون استهدفت مواقع لحزب الله أيضا.

بدورها، نقلت قناة "الميادين" عن مصادر داخل النظام، نفيها وقوع أي غارة إسرائيلية على القنيطرة.

وذكرت "الميادين" نقلا عن المصدر الذي لم تسمه، أن جميع الأنباء التي انتشرت عارية عن الصحة.

يشار إلى أن محافظة القنيطرة، شهدت الأسبوع الماضي غارات إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية للنظام وحزب الله، ونتج عنها سقوط عدد من القتلى والجرحى.

المصدر: عربي21