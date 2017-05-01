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محكمة مصرية تقضي بإعدام 3 مصريين بينهم الداعية وجدي غنيم

في حكم أولي قابل للطعن، وفق مصدر قانوني

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: الأناضول
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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محكمة مصرية تقضي بإعدام 3 مصريين بينهم الداعية وجدي غنيم

قضت محكمة مصرية، امس الأحد، بإعدام الداعية الإسلامي وجدي غنيم و2 آخرين، إثر إدانتهم بارتكاب أعمال عنف وتحريض عليها، وفق مصدر قضائي.

 

وقال المصدر للأناضول، مفضلا على ذكر اسمه كونه غير مخول له الحديث للإعلام، إن "محكمة جنايات القاهرة، قضت بإعدام كل من وجدي غنيم (غيابيًا)، ومتهمين اثنين (حضوريًا)".

 

كما قضت في نفس القضية بمعاقبة 5 آخرين، بينهم متهم غيابي، بالسجن المؤبد 25 عاما، وعقب تنفيذ العقوبة يتم تحديد إقامتهم، وحظر سفرهم إلى دول قطر وتركيا وسوريا لمدة 5 سنوات.

 

وعقب الحكم أكد القاضي شعبان الشامي رئيس المحكمة أن هذا "أول إجراء احترازي يتم تطبيقه".

 

وفي جلسة 2 أبريل /نيسان الجاري، قررت محكمة جنايات القاهرة، إحالت أوراق كل من وجدي غنيم (غيابيًا)، ومتهمين اثنين (حضوريًا) لمفتي البلاد".

 

وتضم القضية 8 متهمين (2 غيابيا و6 حضوريًا). ويواجهون اتهامات بـ"الانتماء لجماعة إرهابية وارتكاب أعمال عنف والتحريض عليها بحق مؤسسات الدولة".

 

وأوضح عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، المشير أحمد، للأناضول، أن الحكم أولي قابل للطعن عليه أمام محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون في البلاد) خلال 60 يوما للمتهمين الحضوري، والغيابي يحق له في حالة إلقاء القبض عليه أو تسليم نفسه إعادة إجراءات المحاكمة من جديد.

 

وكانت السلطات المصرية ألقت القبض على 6 متهمين في مايو/ آيار 2015، قبل إحالتهم إلى المحكمة من قبل النيابة العامة في أبريل/ نيسان 2016.

 

وقال أحمد سعد محامي المتهمين، في تصريح سابق للأناضول، إن "الاتهامات الموجهة لموكليه عبثية ليس لها أساس من الصحة والمحكمة استخدمت أقصي درجات العقوبة".

 

ووجدي غنيم، نسب له بيان في مطلع أبريل/نيسان الجاري، أعلن من خلاله تجميد عضويته بجماعة الإخوان، سُجن في مصر أكثر من مرة في تهم ارتبط أغلبها باتهامه بـ"الانتماء لجماعة محظورة في مصر"، قبل أن يرحل عنها إلى عدة دول.

المصدر: الأناضول

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