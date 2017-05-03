- لماذا تُجبر النساء في نيبال على مغادرة بيوتهن أثناء الحيض؟
- 4 مناطق آمنة.. اتفاق بين بوتين وأردوغان على حظر جوي وتخفيف التصعيد في سوريا
- هكذا يمثل الأسد عبئا ماليا على إيران وفق تقدير إسرائيلي
- شلال تجري به مياه حمراء أشبه بالدماء!.. هذه حقيقته
- ملياردير يتبرع بمعظم ثروته لتنظيف المحيطات!
- نشروا صوراً شبه عارية للأميرة كيت ميدلتون فانتهى بهم المطاف بالقضاء.. مجلة فرنسية ينتظرها ثمن باهظ لفعلتها
- في سيدني.. بيوت الدعارة تنتشر كالنمل
- لماذا عاد الأستراليون إلى شراء الألبان الرخيصة؟
- أستراليا: بولين هانسون تفتح النار على حزب العمال
- ماجد ماموسي.. أول مدان بالزواج القسري في أستراليا
- لن نحاورهم بن سلمان: إيران مشغولة بالتآمر للسيطرة على العالم الإسلامي
- قاضية أسترالية تحذر من كارثة في محكمة الأسرة
- نصرالله يستبعد «فرض» قانون الانتخاب
- بري: لا جلسة في 15 ايار دون توافق... التصويت غداً موضع خلاف.. مصدر قواتي: التمديد سقط بمعارضتنا مع الكتائب والمستقبل والوطني الحر
- نصرالله يُعيد «الفيتو» إلى جنبلاط: لبنان على حافة الهاوية
- ماذا يريد الحريري؟
- يدون تعليق
- توقعات الأبراج ليوم May 3, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم May 3, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم May 3, 2017
- «حزب الله» ومهمته الإستراتيجية الأهمّ في سوريا
- كلمتان مهمتان لعون.. فهل تُلغى الثانية؟
- كرنفال الأقنعة في استانا
- إقامة النازحين ستطول وقانون الإنتخابات في مهبِّ الغموض
- حماس تهزم العقل العربي مجددا
4 مناطق آمنة.. اتفاق بين بوتين وأردوغان على حظر جوي وتخفيف التصعيد في سوريا
أيدت روسيا التي تدعم النظام السوري وتركيا الداعمة للمعارضة، إقامة "مناطق آمنة" في سوريا؛ بهدف تعزيز وقف إطلاق النار، عقب لقاء جمع رئيسي البلدين الأربعاء 3 مايو/أيار 2017، في مدينة سوتشي الروسية.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الهدنة في سوريا تشكل فرصة لإنجاح مساعي الحل السياسي، ينبغي عدم إهدارها. وأردف أردوغان: "وقف إطلاق النار في سوريا أو وقف الاشتباكات حسب المسمى الجديد، والذي يجري بضمانة تركيا وروسيا وإيران، شكّل فرصة هامة لنجاح جهود الحل السياسي، وينبغي عدم إهدار هذه الفرصة الذهبية".
المناطق الآمنة
وورد خلال اللقاء الذي جمع الرئيسين اقتراح إقامة مناطق "لتخفيف حدة التصعيد" بسوريا في وثيقة عُرضت للبحث خلال محادثات أستانا.
تقترح الوثيقة إنشاء هذه المناطق في محافظة إدلب (شمال غرب) وبشمال حمص (وسط) وفي الغوطة الشرقية قرب دمشق وبجنوب سوريا. والهدف من ذلك هو "وضع حد فوري للعنف وتحسين الحالة الإنسانية".
وبحسب الوثيقة، سيتم العمل في مناطق تخفيف التصعيد على "ضبط الأعمال القتالية بين الأطراف المتنازعة"، و"توفير وصول إنساني سريع وآمن"، و"تهيئة ظروف العودة الآمنة والطوعية للاجئين".
أردوغان قال: "سنواصل اللقاءات والحديث عن سوريا طالما استمرت الآلام فيها، وسنواصل البحث عن حل للمشكلة دون أن نسدّ آذاننا لصرخات الأبرياء".
وتطرق أردوغان إلى الهجوم بالأسلحة الكيماوية على بلدة خان شيخون السورية الشهر الماضي، قائلاً: "هجوم وحشي كهذا ينبغي ألا يمر دون حساب وقد تطابقت وجهة نظرنا مع بوتين بشأن الأهمية البالغة لمعاقبة المسؤولين عنه".
صديقي بوتين يريد الحل
وتابع: "صديقي بوتين يرغب في إنهاء المأساة بسوريا وأنا على ثقة بأنه سيبذل جهوداً حثيثة لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار".
وشدد أردوغان على أن أي هجوم لتعطيل وقف إطلاق النار بسوريا، من شأنه مفاقمة الوضع في الميدان، وجعل جهود الدول الضامنة تذهب سدىً.
وأكد أن تركيا ستواصل التنسيق مع روسيا بشأن القضايا المذكورة.
وقال أردوغان إنه "جرى إعلان إدلب (شمال غربي سوريا) منطقة خالية من الاشتباكات"، وأعرب عن تمنياته الحفاظ على هذا الوضع فيها.
وشدد على ضرورة خروج قرار من مباحثات أستانا حول وقف الاشتباكات.
ونوه إلى أن هدف مباحثات أستانا هو ترسيخ وقف إطلاق النار بأسرع وقت، إلا أنه أشار إلى وجود "بعض الأوساط التي تصرف كل طاقاتها لإجهاض العملية".
واستشهد أردوغان بالهجوم الكيماوي على بلدة خان شيخون، كمثال على مساعي إجهاض التهدئة.
ولفت إلى أن المنظمات الإرهابية ستجد أرضية خصبة لها في سوريا، طالما استمرت حروب الوكالة في البلاد.
وشدد أردوغان على عدم تمييز تركيا بين المنظمات الإرهابية، مثل "ي ب ك/ ب ي د" (امتداد منظمة بي كا كا في سوريا) و"داعش" والقاعدة.
وأكد أن تركيا لا يمكنها السماح بإنشاء "كيان عدو" على حدودها الجنوبية يهدد أمنها ووحدة أراضيها.
ووجه أردوغان دعوة إلى نظيره بوتين لزيارة تركيا للمشاركة في قمة الذكرى الـ25 لتأسيس منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود، التي ستستضيفها إسطنبول في 22 مايو/أيار الحالي.
بوتين
وقال بوتين إن "موقفنا المشترك هو أن إقامة مناطق آمنة يجب أن يؤدي إلى تعزيز نظام وقف إطلاق النار".
من جانب آخر، اعتبر بوتين أن تلك المناطق يجب أن تصبح مناطق حظر جوي إذا توقف القتال على الأرض بالكامل.
وقال الرئيس الروسي: "إذا تمت إقامة منطقة تخفيف التصعيد، فحينئذ لن يحلِّق فوقها الطيران، شرط ألا يسجَّل أي نشاط عسكري في تلك المناطق".
وأكد بوتين أنه بحث مسألة هذه المناطق الآمنة المقترحة مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال محادثتهما الهاتفية مساء الثلاثاء. وقال بتحفّظ: "إذا كنت فهمت الأمور جيداً، فإن الإدارة الأميركية تدعم هذه الفكرة".
وتابع بوتين أن هذه المناطق يجب أن تشجع إجراء "حوار سياسي بين الأطراف المتحاربة. وهذه العملية السياسية يجب أن تقود في نهاية المطاف إلى استعادة كاملة لوحدة أراضي البلاد".
وأضاف الرئيس الروسي أن محاربة "التنظيمات الإرهابية"، مثل تنظيم "الدولة الإسلامية" أو جبهة فتح الشام (القاعدة سابقاً، ستتواصل رغم احتمال إقرار هذه المناطق الآمنة.
من جهته، قال إردوغان إنه بحث مع نظيره الروسي إقامة هذه المناطق "على الخريطة"، داعياً إلى اعتماد هذه الفكرة في أستانا، حيث بدأت الجولة الرابعة من المفاوضات بين فصائل معارضة سورية ووفد النظام قبل أن تُعلَّق.
فقد أعلن وفد الفصائل المقاتلة تعليق مشاركته في المحادثات إلى حين وقف النظام قصفه في كل أنحاء سوريا.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
- في سيدني.. بيوت الدعارة تنتشر كالنمل
- عميلة.. فعاشقة.. فسجينة: القصة الكاملة لعميلة وكالة التحقيقات الفيدرالية مع أخطر جهادي في "داعش"
- نادين الراسي بمواقف حميمة وجريئة مع رجل متزوج
- نشروا صوراً شبه عارية للأميرة كيت ميدلتون فانتهى بهم المطاف بالقضاء.. مجلة فرنسية ينتظرها ثمن باهظ لفعلتها
- قاضية أسترالية تحذر من كارثة في محكمة الأسرة
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 161
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 27
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- Beauty Pageant Scam: Salim Mehajer’s Sister Wins Miss Lebanon Australia, Was the Contest Fixed? 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
العنكبوت الالكتروني
- 4 مناطق آمنة.. اتفاق بين بوتين وأردوغان على حظر جوي وتخفيف التصعيد في سوريا
- هكذا يمثل الأسد عبئا ماليا على إيران وفق تقدير إسرائيلي
- لن نحاورهم بن سلمان: إيران مشغولة بالتآمر للسيطرة على العالم الإسلامي
- روسيا تعلن مقتل مستشارها العسكري في سوريا
- عميلة.. فعاشقة.. فسجينة: القصة الكاملة لعميلة وكالة التحقيقات الفيدرالية مع أخطر جهادي في "داعش"
- محكمة مصرية تقضي بإعدام 3 مصريين بينهم الداعية وجدي غنيم
- أنباء عن غارات إسرائيلية جديدة على مواقع للنظام بالقنيطرة
- DNA - هكذا ردَّت دمشق على إسرائيل
- الأركان التركية: مقتل 89 إرهابيًا من "بي كا كا" في سوريا والعراق
- مشاريع لحكم ذاتي جنوب سوريا.. من وراءها وما أبرز ملامحها؟
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)