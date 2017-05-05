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روسيا: المناطق الـ4 بسوريا مغلقة أمام طائرات أميركا
نقلت وكالات أنباء روسية عن المبعوث الروسي إلى المحادثات السورية في أستانا، ألكسندر لافرنتييف قوله، الجمعة، إن المناطق الأربع (إدلب وأجزاء من حلب و اللاذقية و حمص) منخفضة التصعيد التي ستقام في سوريا، ستغلق أمام الطائرات الحربية الأميركية وطائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.
وقال رئيس الوفد الروسي إلى أستانا، إنه يحظر على طيران التحالف الدولي بقيادة واشنطن العمل في أجواء مناطق وقف التصعيد منذ التوقيع على المذكرة الخاصة بإنشاء هذه المناطق.
وأوضح لافرينتيف، أن هذا الحظر ليس مسجلا في المذكرة، ولكن "هذه المناطق مغلقة منذ الآن أمام طلعات التحالف الدولي".
إلى ذلك، قال إن الدول الثلاث الضامنة (روسيا وتركيا وإيران) ستتابع عن كثب عمليات التحالف الدولي فيما يخص التزامه بحظر العمل في أجواء مناطق وقف التصعيد. وشدد قائلاً: "المذكرة لا تسمح بعمل الطيران الحربي (في أجواء المناطق) ولا سيما طيران التحالف الدولي. ومهما كان ذلك.. بإبلاغ مسبق أم دون إبلاغ، لقد تم إغلاق هذه المسألة".
مواقع داعش فقط "مفتوحة" أمام التحالف
وأوضح أن الأهداف التي يُسمح للتحالف الدولي بضربها في سوريا هي مواقع داعش في منطقة الرقة وفي عدد من البلدات قرب الفرات، وفي دير الزور وفي الأراضي العراقية.
أما بشأن نظام الرقابة على وقف إطلاق النار، فأقر لافرينتيف أن العمل على صياغته لم يكتمل بعد. وتابع أنه لم يتم بعد تحديد الدول التي سترسل مراقبيها إلى مناطق وقف التصعيد، لكنه رجح مشاركة الأردن في الرقابة على وقف إطلاق النار في المنطقة الجنوبية.
يذكر أن الدول الثلاث الراعية لمحادثات "أستانا 4" التي عقدت في 3 و4 مايو في عاصمة كازاخستان، وقعت على اتفاق ما سمي بمناطق وقف التصعيد والذي هدف إلى إنشاء تلك المناطق الأربع في سوريا، في حين سجل وفد المعارضة السورية المشاركة في المحادثات اعتراضه أمس الخميس على الدور الإيراني، رافضاً أن يكون لإيران أي دور في هذا الشأن.
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