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سوريا.. جولة جديدة من محادثات جنيف في 16 مايو

آخر تحديث: منذ 54 دقيقة
المصدر: العربية نت
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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سوريا.. جولة جديدة من محادثات جنيف في 16 مايو
المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا

أعلن مكتب المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي_ميستورا، الاثنين، أنه من المقرر أن تبدأ جولة جديدة من محادثات السلام السورية التي ترعاها الأمم_المتحدة الأسبوع المقبل في جنيف.

 

وأشارت الأمم المتحدة في بيان إلى أن "المبعوث الخاص ستيفان دي ميستورا سيستأنف المحادثات بين الأطراف برعاية الأمم المتحدة في جنيف في 16 أيار/مايو 2017".

 

ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من توقيع اتفاق بين روسيا و تركيا و إيران في العاصمة الكازاخية أستانا، يقضي بإنشاء "مناطق لتخفيف التصعيد" بين الأطراف، تهدف إلى تعزيز وقف إطلاق النار كان دخل حيز التنفيذ في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

 

وسبق أن أشاد دي ميستورا، الذي كان حاضراً في أستانا، بالاتفاق، واصفا إياه بـ"الخطوة الإيجابية المهمة والواعدة في الاتجاه الصحيح" لتخفيف التصعيد.

 

وقال مكتبه، الاثنين، إن الوسيط الأممي أعرب عن أمله الأسبوع الماضي في أن اتفاق أستانا "سينفذ بالكامل، الأمر الذي سيخفف التصعيد العنيف بشكل كبير، ويساعد في تشكيل بيئة مواتية للمحادثات السياسية بين الأطراف في جنيف".

 

المصدر: العربية نت

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