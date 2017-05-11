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المصنفة ايضاً في: تقارير بالفيديو, اخبار الشرق الاوسط والعالم العربي

قيس الخزعلي: سنقيم البدر الشيعي وليس الهلال

آخر تحديث: منذ 2 ساعة 34 دقيقة
المصدر: العربية نت
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 156
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جاهر زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق قيس الخزعلي بمساعي الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران للسيطرة على العراق و سوريا.

 

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الخزعلي في إحدى المناسبات، وانتشر فيديو من هذه الكلمة أمس الأربعاء على موقع "فيسبوك".

 

وقال الخزعلي في الفيديو إن تلك الميليشيات ستشكّل ما وصفه بـ البدر الشيعي، وليس الهلال الشيعي.

 

وأكد الخزعلي إلى أنه في المستقبل "ستكون الفرق القتالية قد اكتملت"، مشيراً إلى وجود الحرس الثوري في إيران وجماعة الحوثيين في اليمن و حزب الله في لبنان و الحشد الشعبي في العراق.

 

وانشقت "عصائب أهل الحق" من التيار الصدري الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر عام 2004، حيث أسس قيس الخزعلي (الأمين العام) وأكرم الكعبي (نائبه) هذا التنظيم الذي يقدر عدده حاليا بأكثر من 10 آلاف مقاتل، وأعلنوا مسؤوليتهم عن 6 آلاف هجوم على القوات الأميركية والعراقية.

 

في يناير 2012، وبعد الانسحاب الأميركي من العراق أعلن قيس الخزعلي أن الجماعة تتهيأ لإلقاء السلاح والانضمام إلى العملية السياسية.

 

لكنها اتجهت بعد ذلك للقتال إلى جانب قوات النظام السوري ضد المعارضة السورية.

 

وبايعت ميليشيا "عصائب أهل الحق" المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي. وتتهم قوى سياسية عراقية هذه المليشيات بخطف وقتل وتعذيب آلاف العراقيين، وتطالب بإدراجها ضمن لائحة المنظمات الإرهابية.

 

المصدر: العربية نت

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