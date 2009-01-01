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الإمارات تحظر موقع الجزيرة.. و"تلفيق" تصريحات للأمير تميم بعد اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية
شهدت المنصات الإعلامية الخليجية وشبكات التواصل الإجتماعي زوبعة استمرت حتى وقت متأخر من فجر اليوم الأربعاء 24 مايو/ أيار 2017 بعد نشر تصريحات "ملفقة" لأمير قطر و اختراق موقع الوكالة الرسمية لقطر، وتواصلت حملة التصعيد ضد الدوحة رغم نفيها الرسمي لكل ما نسب للأمير تميم وتأكيد اختراق الوكالة من قبل مجهولين.
وزاد من تعقد المشهد حظر دولة الإمارات العربية مساء اليوم الثلاثاء 23 مايو/أيار 2017 موقع و قناة الجزيرة وشن هجوم عنيف من قبل بعض الشخصيات الإماراتية على قناة الجزيرة.
وكان الخبر نسب تصريحات لأمير قطر الأمير تميم بن حمد آل ثاني حول العلاقة مع ترامب، وتوتر في العلاقات مع مصر والإمارات والبحرين والموقف من الإخوان المسلمين وحماس وإيران.
مصدر دبلوماسي قطري نفى في تصريح لوكالة الأناضول صحة التصريحات المنسوبة للأمير تميم وتناقلتها العديد من وسائل الإعلام نقلاً عن وكالة الأنباء القطرية الرسمية.
وأكد المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن موقع وكالة الأنباء القطرية تم اختراقه، ولا صحة لما تم نشره عبرها من تصريحات منسوبة لأمير البلاد.
وصرح مدير مكتب الاتصال الحكومي في قطر سيف بن أحمد آل ثاني بأن موقع وكالة الأنباء القطرية (قنا) تم اختراقه من قبل جهة غير معروفة حتى الآن, ونشر تصريح مغلوط لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بعد حضوره حفل تخريج الدفعة الثامنة للخدمة الوطنية.
وقالت وكالة الأنباء القطرية إن سيف آل ثاني أفاد بأن ما تم نشره ليس له أي أساس من الصحة، وأن الجهات المختصة بدولة قطر ستباشر التحقيق في هذا الأمر لبيان ومحاسبة كل من قام بهذا الفعل الذي وصفه بالمشين.
ودعت الوكالة القطرية وسائل الإعلام إلى تجاهل ما ورد من تصريحات مغلوطة نسبت لأمير البلاد.
وكان الخبر الذي تم نشره –عند اختراق الوكالة- قد نقل عن أمير قطر دعوته "الأشقاء" في مصر والإمارات والبحرين إلى مراجعة موقفهم المناهض للدوحة إضافة إلى مواقف تجاه الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل وحزب الله وحماس.
وكانت قنوات العربية وسكاي نيوز والحدث قد بادرت بفتح تغطية مباشرة على الهواء للتعامل مع التصريحات المنسوبة للأمير تميم دون التأكد من مصادر قطرية.
وانتشرت في نفس التوقيت أنباء على شبكات التواصل الاجتماعي عن حظر قناة الجزيرة وموقعها في الإمارات وتأكد لـ"هاف بوست عربي" حظر موقع الجزيرة بعد ظهور صورة توحي بهذا الحظر.
وفي تلك الأثناء قام عدد من الشخصيات الإماراتية مثل ضاحي خلفان بشن هجوم عنيف على قناة الجزيرة القطرية. blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ar">
فيا جزيرة الردح انت لن تقنعي حتى الإنسان القطري في ما تروجيه عن اماراتنا الغالية...
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