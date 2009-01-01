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العشائر العربية في الموصل تطالب بإنهاء التدخل الإيراني

آخر تحديث: منذ 44 دقيقة
المصدر: العربية نت
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 96
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العشائر العربية في الموصل تطالب بإنهاء التدخل الإيراني

طالبت زعامات عشائرية من محافظة نينوى المجتمع الدولي بابعاد ميليشيات الحشد_الشعبي من الموصل وضواحيها ، وإيقاف التمدد الإيراني في المنطقة .

 

جاء ذلك في مؤتمر عشائري عقد في منطقة " اسكي_موصل " شمال غرب الموصل

 

واتهمت العشائر الحشد الشعبي بتجريف المنازل بعد سرقة محتوياتها، محولة مناطق غرب الموصل إلى "ركام".

 

ما سلم من سطوة تنظيم داعش ، أجهزت عليه ميليشيات الحشد الشعبي، فكلّ القرى هناك باتت، حسب شيوخ العشائر، غيرَ مؤهـلة للعيش ِ..

 

فضلا عن تسجيل ِ عمليات اختطافٍ وتعذيبٍ طالت مواطنين أبرياء على حدّ ِ قول ِ العشائر العربيةِ الموصلية.

 

المصدر: العربية نت

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