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مصادر طبية: 26 قتيلا و26 مصابا في هجوم على أقباط بجنوب مصر

آخر تحديث: منذ 4 دقيقة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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مصادر طبية: 26 قتيلا و26 مصابا في هجوم على أقباط بجنوب مصر
الحافلة التي كانت تقل الأقباط

القاهرة (رويترز) - قالت مصادر طبية إن 26 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 26 آخرون في هجوم بالرصاص وقع يوم الجمعة على أقباط في محافظة المنيا بجنوب مصر.

 

وفي وقت سابق قال محافظ المنيا عصام البديوي لرويترز إن 23 شخصا قتلوا وأصيب 25 آخرون.

 

وقال شهود ومصادر لرويترز إن مسلحين ملثمين أطلقوا الرصاص على الأقباط خلال توجههم للصلاة في دير (الأنبا صموئيل المعترف) بمنطقة جبل القلمون في الصحراء بغرب المنيا.

 

وأضافوا أن الضحايا كانوا يستقلون حافلتين وشاحنة صغيرة وأن الملثمين أوقفوهم على أول طريق غير ممهد يؤدي إلى الدير وأطلقوا عليهم النار.

 

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