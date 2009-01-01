بعد مفاوضات استمرت 20 ساعة.. المعتقلون الفلسطينيون في سجون إسرائيل يعلقون إضرابهم عن الطعام

قرر مئات المعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية السبت 27 مايو/أيار 2017 تعليق إضرابهم الذي بدأوه في 17 نيسان/أبريل للمطالبة بتحسين أوضاعهم الحياتية داخل هذه السجون، بحسب ما أوردت مصادر فلسطينية وإسرائيلية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، نقلاً عن عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، (رسمية)، ورئيس نادي الأسير قدورة فارس (غير حكومي)، قولهما إن المعتقلين علقوا إضرابهم المفتوح عن الطعام، بعد التوصل لاتفاق بين مصلحة السجون الإسرائيلية، ولجنة الإضراب بقيادة المعتقل، مروان البرغوثي، يقضي بتلبية مطالبهم الإنسانية.

وأضافت إن الاتفاق جاء بعد مفاوضات استمرت "نحو 20 ساعة مع القائد مروان البرغوثي وقيادة الإضراب في سجن عسقلان".

ولم تورد الوكالة مزيداً من التفاصيل حول الاتفاق.

وقالت المتحدثة الإسرائيلية إن الاتفاق ينص على السماح للمعتقلين بزيارتين في الشهر في مقابل زيارة واحدة، وكان هذا أحد المطالب الرئيسية.

وتزامن تعليق الإضراب مع بدء شهر رمضان.

وقاد الإضراب الذي خاضه أكثر من 1000 معتقل، القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي المحكوم بالسجن المؤبد أربع مرات، وانضم إليه الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات وكريم يونس الذي يعتبر من أقدم المعتقلين الفلسطينيين.

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قد حذرت الخميس الماضي، من وفاة معتقلين مضربين عن الطعام.

وطالبت اللجنة الدولية، في بيان على موقعها الإلكتروني، جميع الأطراف والجهات المعنية، بإيجاد حل من شأنه تفادي أي خسائر في أرواح المعتقلين، أو أضرار صحية جسيمة.

ويقدر عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بنحو 6500 معتقل، من بينهم 29 معتقلاً محتجزين ما قبل اتفاق السلام الذي وقع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في العام 1993.

المصدر: هافينغتون بوست