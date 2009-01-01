مقتل جنرال إيراني بارز في العراق.. خسائر أخرى بسوريا

اللواء نصيري خلال مشاركته في عمليات عسكرية بالموصل- مشرق نيوز

أعلن موقع "مشرق نيوز" الإيراني المقرب من الحرس الثوري، عن مقتل أحد أبرز جنرالات الحرس الثوري في معارك الموصل.

وفي التفاصيل، قال الموقع، إن "الجنرال شعبان نصيري، قتل في اليوم الأول من شهر رمضان في جبهة إحدى العمليات العسكرية التي يقودها الحرس الثوري في منطقة (البعاج) غرب الموصل".

وتم نشر صورة الجنرال نصيري، خلال إشرافه على العمليات العسكرية التي يشارك فيها الحرس الثوري إلى جانب التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة في العراق.

وأشار الموقع إلى أن نصيري كان من ضمن القيادات العسكرية الإيرانية التي شاركت في الحرب العراقية-الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي.

من جانبها، أعلنت وكالة "إرنا" الإيرانية عن مصرع أحد ضباط قوات الحرس الثوري الإيراني في سوريا.

وأضافت الوكالة، أن الضابط في الحرس الثوري، علي قبادي، "قتل خلال حمايته مزار السيدة زينب، ودفاعه عن الأمن القومي الإيراني في سوريا".

وفي السياق شيع أهالي مدينة قم، عددا من القتلى الأفغان والباكستانيين المقاتلين في صفوف الحرس الثوري في سوريا.

وقال موقع "آريا نيوز الايراني" إن "الباكستانييْن؛ ساجد حسين شريف و سيد تقي شاه، من عناصر لواء "زينبيون" الباكستاني قتلا أثناء دفاعهما عن التشيع ومقامات أهل البيت في سوريا".

ويشارك "فيلق القدس"؛ الجناح العسكري للحرس الثوري بصورة مباشرة في الحرب العسكرية التي تخوضها طهران في كل من العراق وسوريا وأماكن أخرى.

ويرى مراقبون أن الثورة السورية تهدد النفوذ الإيراني في المنطقة، وفي حال انتصارها ستنعكس نتائجها سلبا على الداخل الإيراني بصورة مباشرة، وهو سبب التدخل العسكري المباشر للحرس الثوري هناك.

المصدر: عربي21