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المصنفة ايضاً في: اخبار الشرق الاوسط والعالم العربي, شؤون اسرائيلية

طائرة إسرائيلية تقصف موقعًا عسكريًا جنوب سوريا

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: الألمانية
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 124
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طائرة إسرائيلية تقصف موقعًا عسكريًا جنوب سوريا
قصف جوي- أرشيفية

قصفت طائرة إسرائيلية حاجزًا للقوات الحكومية السورية على مدخل مدينة القنيطرة، جنوب سوريا، وهو ما أدى إلى مقتل ثلاثة عناصر، بينهم ضابط.

 

وقال مصدر عسكري سوري، لوكالة الأنباء الالمانية "د. ب. أ"، إن "طائرة استطلاع إسرائيلية قصفت عند الساعة الواحدة من ليل أمس حاجز "أبوشبطة" عند مدخل مدينة البعث، وسط القنيطرة، من الجهة الجنوبية الشرقية، وهو حاجز مشترك بين القوات الحكومية و"حزب الله" اللبناني، وأسفر القصف عن مقتل ضابط، برتبة ملازم، وجندي سوري، وعنصر من "حزب الله" اللبناني".

 

وقالت مصادر محلية في مدينة القنيطرة لوكالة الأنباء الألمانية: "سمع صوت انفجار قرب الشريط المحتل مع الجولان.. يعتقد أن الطائرة التي قصفت الحاجز تم إسقاطها ".

 

وقد تكررت الغارات والقصف الإسرائيلي على محافظة القنيطرة، وكان آخرها قصف طائرات إسرائيلية، نهاية شهر إبريل الماضي، موقعا للقوات الحكومية في المحافظة.

المصدر: الألمانية

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