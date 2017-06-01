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انفجار سيارة محملة بالمتفجرات في القطيف
مقتل مطلوبين أمنياً هما فاضل ال حمادة ومحمد الصويمل
شهدت محافظة القطيف، شرق السعودية، الخميس قبيل صلاة المغرب، انفجار سيارة كانت متوقفة في منطقة مياس.
وأفادت المعلومات الأولية عن وقوع قتيلين، مشيرة إلى أن الجثتين تعودان لاثنين من المطلوبين في العوامية.
وأفادت مصادر مطلعة أن الانفجار وقع في سيارة محملة بذخائر ومتفجرات كان الإرهابيون ينوون نقلها إلى العوامية للإمداد، وقد شوهدت جثتان داخل السيارة، وأضافت المصادر أن الجثتين تعودان لمطلوبين أمنياً هما: فاضل ال حمادة ومحمد الصويمل، في حين سجل هروب 3 من المطلوبين.
وتقوم القوات الأمنية بتمشيط المنطقة للبحث عن الثلاثة الفارين من موقع الانفجار، والذي يعتقد أن لهم صلة بالحادثة.
وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، النيران وقد اشتعلت في سيارة، فيما أكدت العديد من الحسابات أن الانفجار صاحبه صوت إطلاق رصاص.
وقد سارعت الجهات الأمنية إلى تطويق المنطقة. كما هرعت في الحال فرق الدفاع المدني.
ولفت البعض إلى أن الانفجار وقع بالقرب من مسجد الشيخ حسين العمران الذي سبق أن تم استهدافه بعملية إرهابية رمضان الماضي.
يشار إلى أن منطقة مياس تشهد كثافة عالية في وقت المغرب، وهي محاطة بمنطقة تجارية وأسواق تشهد إقبالا كبيرا لا سيما في رمضان.
وتم تداول فيديوهات وصور للحادث على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأظهرت المقاطع المتداولة دخانا كثيفاً يتعالى في سماء المحافظة، فيما لم تعلن بعد أي تفاصيل رسمية حول الحادث.
يذكر أن محافظة القطيف شهدت قبل يومين استهدافاً لمركبة أمنية من قبل إرهابيين في المسورة وسط القطيف ، ما أدى إلى إصابة أحد أفراد قوات الطوارئ الخاصة.
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