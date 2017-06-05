السعودية والإمارات والبحرين ومصر تعلن قطع العلاقات مع قطر

أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر افجر ليوم الإثنين قطع العلاقات الديبلوماسية مع قطر.

جاء ذلك في 4 بيانات رسمية منفصلة نشرتها الوكالات الرسمية للدول الأربع.

ولم تتخذ الدولتان الخليجيتان الأخريان، الكويت وسلطنة عمان، الخطوة نفسها.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن مصدر مسؤول أن حكومة المملكة " قررت قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر ".

وبين أنها أيضا " قررت إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية ، ومنع العبور في الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية السعودية ، والبدء بالإجراءات القانونية الفورية للتفاهم مع الدول الشقيقة والصديقة والشركات الدولية لتطبيق ذات الإجراء بأسرع وقت ممكن لكافة وسائل النقل من وإلى دولة قطر ، وذلك لأسباب تتعلق بالأمن الوطني السعودي".

بدورها أعلنت البحرين "قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر حفاظا على امنها الوطني وسحب البعثة الدبلوماسية البحرينية من الدوحة وامهال جميع افراد البعثة الدبلوماسية القطرية 48 ساعة لمغادرة البلاد".

كما قررت " غلق الاجواء امام حركة الطيران واقفال الموانئ والمياه الاقليمية امام الملاحة من والى قطر خلال 24 ساعة من صدور البيان".

وأعلنت الإمارات "قطع العلاقات مع قطر بما فيها العلاقات الدبلوماسية وإمهال البعثة الدبلوماسية القطرية 48 ساعة لمغادرة البلاد ".

كما أعلنت الإمارات "اغلاق كافة المنافذ البحرية والجوية خلال 24 ساعة أمام الحركة القادمة والمغادرة إلى قطر ومنع العبور لوسائل النقل القطرية".

أيضا أعلنت مصر "قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر وغلق أجوائها وموانئها البحرية أمام كافة وسائل النقل القطرية حرصاً على الأمن القومي المصري".

المصدر: الأناضول