ضربة جوية أمريكية جديدة للقوات السورية جنوب البلاد

حذر التحالف القوات الموالية للنظام أكثر من مرة - أ ف ب

وجه التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة ضربة جديدة اليوم الثلاثاء ضد قوات تدعم الحكومة السورية قال إنها هددت القوات الأمريكية وقوات متحالفة معها متمركزة في جنوب سوريا في أحدث مؤشر على تزايد التوتر بالمنطقة.

وقال التحالف في بيان: "رغم تحذيرات سابقة دخلت قوات مؤيدة للنظام مناطق عدم الاشتباك المتفق عليها بدبابة ومدفعية وأسلحة مضادة للطائرات ومركبات مسلحة وأكثر من 60 جنديا".

والشهر الماضي، قصفت طائرات التحالف الدولي قافلة موالية للنظام في سوريا بينما كانت متجهة إلى حامية نائية للتحالف في منطقة التنف قرب الحدود الأردنية.

ونقل عن مسؤول عسكري رفيع قوله إن "قافلة كانت على الطريق لم تستجب للتحذيرات من عدم الاقتراب من قوات التحالف في التنف، فتلقت ضربة من قوات التحالف".

دمشق: الغارة أدت لقتلى من الجنود السوريين

من جهتها أعلنت دمشق أن الضربة التي وجهها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة مساء الثلاثاء قرب التنف في منطقة غير بعيدة من الحدود العراقية والاردنية استهدفت "موقعا للجيش السوري" وأوقعت قتلى لم تحدد عددهم.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري أن "طيران ما يدعى التحالف الدولي اقدم مساء اليوم (الثلاثاء) بالاعتداء على أحد مواقع الجيش العربي السوري على طريق التنف في منطقة الشحينة في ريف حمص الشرقي ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وبعض الخسائر المادية".

وأضاف ا"يأتي هذا العدوان ليؤكد مرة أخرى موقف هذه القوى الداعم للإرهاب في الوقت الذي يحقق فيه الجيش العربي السوري وحلفاؤه إنجازات يومية في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي".

وإذ حذر المصدر "من مخاطر هذا التصعيد وتداعياته"، أكد أن الجيش السوري يدعو التحالف إلى "الكف عن مثل هذه الأعمال العدوانية تحت أية ذريعة كانت".

المصدر: عربي21