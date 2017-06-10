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مسؤول أمريكي سابق لـCNN: بعد أزمة قطر "ناتو عربي" سيكون ضد إيران وليس داعش

آخر تحديث: منذ 40 دقيقة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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مسؤول أمريكي سابق لـCNN: بعد أزمة قطر &quot;ناتو عربي&quot; سيكون ضد إيران وليس داعش

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال توني بلينكن، محلل الشؤون الدولية بشبكة CNN، إن على واشنطن، الابتعاد عن الدفع لفكرة حلف ناتو عربي على شاكلة حلف الناتو الغربي.

 

وأوضح بلينكن الذي شغل منصب نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي العام 2013، قائلا: "ما لا نريد (أمريكا) القيام به في الوقت الحالي هو كما يلي، الرئيس ترامب كان يتحدث عن انشاء حلف ناتو عربي عندما كان في السعودية، والآن (مع الأزمة القطرية) نرى مدى صعوبة ذلك، لأن هناك دول لديها مصالح مختلفة."

 

وتابع قائلا: "حلف ناتو عربي يعني بالنسبة لنا جبهة موحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) إلا أن المملكة العربية السعودية تراه جبهة ضد إيران وسيسحبوننا (أمريكا) إلى الانقسام السني الشيعي ويجبروننا على الوقوف بأحد الصفوف، وهذا ليس مكانا جيدا لنتواجد به الآن."

 

ولفت بلينكن إلى أن "على ما يبدو، زيارة ترامب للسعودية وابداء الدعم غير المشروط للمملكة، شجعتهم على اتخاذ هذه الخطوة (قطع العلاقات مع قطر) وتتالت بعدها تصريحات مسؤولين أمريكيين يدعمون موقف ترامب، إلا أننا نخاطر بقاعدة عسكرية أساسية (بقطر) نستخدمها بشكل يومي في قتال داعش."

 

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