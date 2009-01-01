إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | عربية ودولية | اخبار الشرق الاوسط والعالم العربي | وزير حرب إسرائيلي سابق: الدول السنية معنا في نفس القارب
المصنفة ايضاً في: اخبار الشرق الاوسط والعالم العربي, شؤون اسرائيلية

وزير حرب إسرائيلي سابق: الدول السنية معنا في نفس القارب

آخر تحديث: منذ 2 ساعة 59 دقيقة
المصدر: عربي21
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 53
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
وزير حرب إسرائيلي سابق: الدول السنية معنا في نفس القارب
موشيه يعلون كشف أن السعودية لم تمنح الفلسطينيين دولار واحدا منذ عامين - ا ف ب

أكد وزير الحرب الإسرائيلي السابق، أنه عرض على المملكة العربية السعودية تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، في قمة العقبة؛ إلا أن هذا الأمر لم يثر اهتمامهم، حيث باتت الدول العربية السنية لا تهتم بالقضية الفلسطينية.

 

وكشف وزير الحرب الإسرائيلي السابق موشيه يعلون، خلال تصريحات أدلى بها في حلقة السبت الثقافية التي عقدت اليوم قرب "تل أبيب"، أن "السعودية لم تمنح الفلسطينيين دولارا واحدا منذ عامين"، وفق ما أورده موقع "i24" الإسرائيلي.

 

وأضاف يعلون، الذي استقال من منصبه بعد خلاف مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "إذا ما سألنا الزعيم المصري عبد الفتاح السيسي اليوم عن رأيه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، فإنه سيجيب كما أجاب من قبله محمد حسني مبارك عن رأيه في ياسر عرفات، إذ قال "كلب ابن كلب"".

 

وفي رسالة طمأنة منه للحاضرين، قال: "دول المعسكر السني معنا في نفس القارب، ليس ما يقلقهم هو الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني، وإنما غيران، وأعتقد أن ترامب بدأ يدرك ذلك جيدا خصوصا بعد جولته الشرق أوسطية التي زار خلالها الرياض".

 

وتابع وزير الحرب الإسرائيلي: "حاولنا دفع عملية سلمية مع الفلسطينيين في قمة العقبة السرية، كنت حاضرا هناك"، مؤكدا أن القضية الفلسطينية "لم تحظ باهتمام السعوديين أبدا، وهنا يتضح كم أن الرئيس دونالد ترامب واقعي، والدليل على ذلك أنه لم يطلب تجميد البناء الاستيطاني".

 

وأرجع يعلون ذلك، "لعلم ترامب بأن الصراع بدأ قبل عام 1967 وحتى قبل العام 1948 أيضا، هو يعلم جيدا أن المشكلة الأساسية ليست المستوطنات بل هي التربية التي لم تتغير منذ اتفاقيات أوسلو، وهو يعلم أيضا أن الفلسطينيين غير مستعدين للاعتراف بحقنا بإقامة وطن قومي".

المصدر: عربي21

إعلانات Zone 5B

[CLOSE]

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)