إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | عربية ودولية | اخبار الشرق الاوسط والعالم العربي | مصدر يؤكد لـCNN إطلاق سراح سيف الإسلام القذافي
المصنفة ايضاً في: اخبار الشرق الاوسط والعالم العربي

مصدر يؤكد لـCNN إطلاق سراح سيف الإسلام القذافي

آخر تحديث: منذ 51 دقيقة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 123
قيّم هذا المقال/الخبر:
2.00
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
مصدر يؤكد لـCNN إطلاق سراح سيف الإسلام القذافي
صورة أرشيفية لسيف الإسلام القذافي في عام 2011 قبل اعتقاله

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت ميليشيا "كتيبة أبوبكر الصديق" الليبية، السبت، عن إطلاق سراح سيف الإسلام القذافي، نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، بموجب قانون العفو العام الصادر من البرلمان الليبي.

وقالت الميليشيا الليبية، التي كانت تحتجز نجل القذافي منذ عام 2011، في بيان، إن "سيف الإسلام القذافي حر طليق، وغادر مدينة الزنتان منذ إخلاء سبيله، الجمعة"، طبقا لقانون العفو العام الصادر من البرلمان الليبي، الذي يقع في شرق ليبيا ولا يحظى باعتراف دولي، حيث تعاني ليبيا من التشرذم في ظل حكومات وبرلمانات وميليشيات متعددة تحكم مناطق مختلفة.

وأكد مصدر مقرب من سيف الإسلام، لـCNN، أنه تم إطلاق سراحه، الجمعة، لكنه رفض الكشف عن مكانه الحالي، مرجعا ذلك إلى "مخاوف أمنية". 

ولم يظهر سيف الإسلام القذافي علانية منذ عام 2014 عندما ظهر في فيديو خلال جلسة محاكمة، وفقا لما ذكرته منظمة "هيومن رايتس ووتش"، وما زال سيف الإسلام مطلوبا من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

إعلانات Zone 5B

[CLOSE]

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)