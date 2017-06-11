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مصدر يؤكد لـCNN إطلاق سراح سيف الإسلام القذافي
أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت ميليشيا "كتيبة أبوبكر الصديق" الليبية، السبت، عن إطلاق سراح سيف الإسلام القذافي، نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، بموجب قانون العفو العام الصادر من البرلمان الليبي.
وقالت الميليشيا الليبية، التي كانت تحتجز نجل القذافي منذ عام 2011، في بيان، إن "سيف الإسلام القذافي حر طليق، وغادر مدينة الزنتان منذ إخلاء سبيله، الجمعة"، طبقا لقانون العفو العام الصادر من البرلمان الليبي، الذي يقع في شرق ليبيا ولا يحظى باعتراف دولي، حيث تعاني ليبيا من التشرذم في ظل حكومات وبرلمانات وميليشيات متعددة تحكم مناطق مختلفة.
وأكد مصدر مقرب من سيف الإسلام، لـCNN، أنه تم إطلاق سراحه، الجمعة، لكنه رفض الكشف عن مكانه الحالي، مرجعا ذلك إلى "مخاوف أمنية".
ولم يظهر سيف الإسلام القذافي علانية منذ عام 2014 عندما ظهر في فيديو خلال جلسة محاكمة، وفقا لما ذكرته منظمة "هيومن رايتس ووتش"، وما زال سيف الإسلام مطلوبا من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
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