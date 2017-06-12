- الاقتصاد التركي ينمو 5% في الربع/1 متجاوزا التوقعات
- الجيش السوري وحلفاؤه يصعدون قصف مقاتلي المعارضة في مدينة درعا
- امرأة إسرائيلية تتعرى أمام حائط "البراق"
- "آية الله" مايك أندوريا وايران والفرقة سيلز في الغستابو الامريكي
- فرقة "بنتي": 6 شقيقات خطيرات يستهدفن المجتمع المصري
- الحكومة أمام فرصة أخيرة لإنجاز قانون الانتخاب: تعثّرها يستحضر «الستين» باعتباره نافذاً
- العراق وسوريا وبصمات الأكراد
- إشراك واشنطن في تحقيقات قطر
- توقعات الأبراج ليوم June 12, 2017
- أسبوع الحسم: القانون أو الحائط... والتفاهمات ما زالت شروطاً
- قانون الإنتخاب : آخر المساومات على حافة الهاوية.. باسيل: هذا ما يتطلّبه اكتمال الإتفاق
- لبنان يَخرج الجمعة من «نفَق» قانون الانتخاب
- قانون الانتخابات.. على مسافة أيام
- بدون تعليق
- الحريري للخارجين من المستقبل: قليلو الوفاء
- قانون الانتخاب: اللعب على حافة الهاوية
- 13 حزيران
- الفساد اللبناني المكشوف يُعطِّل المساعدات
- تفكيك خلاصات التحقيق الأميركية بحق حزب الله [1]: ألف دولار من الحزب و500 ألف دولار من أميركا
- «أونروا»... أهلاً بكم في ساحة المعركة
- مؤشرات على توجه خليجي لدعم قيام دولة كردية "نكاية بتركيا"
- عندما يؤكد ترامب ان قطر قامت تاريخيا بتمويل الارهاب وعلى اعلى مستوى.. ويطالب جنرالاته بالتحرك.. فهذا “انذار بالحرب” وتهديد بتغيير النظام.. فهل رفض تميم دعوته بالسفر الى واشنطن هو السبب؟ وما هو سيناريو الايام المقبلة؟
- أمور غير مفهومة في بريطانيا
- مصر لا تغلق القناة امام السفن الحربية التركية
- النائب قباني: مطلب باسيل غريب عجيب
الجيش السوري وحلفاؤه يصعدون قصف مقاتلي المعارضة في مدينة درعا
عمان (رويترز) - صعد الجيش السوري وفصائل مدعومة من إيران الهجمات على منطقة تسيطر عليها قوات المعارضة في مدينة درعا الجنوبية في مقدمة محتملة لهجوم واسع النطاق لانتزاع السيطرة على المدينة بالكامل وذلك حسبما قال مقاتلون من المعارضة وسكان.
وقصفت الغارات المكثفة بشكل أساسي المنطقة الجنوبية من درعا التي تحتل مكانا استراتيجيا على الحدود مع الأردن وحيث تفجرت الانتفاضة ضد الرئيس بشار الأسد قبل ست سنوات. وقال مقاتلو المعارضة وسكان إن الجيش السوري كثف في الآونة الأخيرة من إسقاط البراميل المتفجرة أو الاسطوانات المعبأة بشظايا كما أطلق مئات مما يسمى بصواريخ الفيل على الحي القديم بدرعا ومخيم سابق قريب للاجئين.
ولم يعلق الجيش على تعزيز قواته في درعا أو تصاعد القصف الجوي. وتصف وسائل الإعلام الرسمية منذ فترة طويلة مقاتلي المعارضة بأنهم "إرهابيون" مدعومون من الخارج.
ويجري الدفع أيضا بمزيد من التعزيزات من الجيش وحلفائه في حزب الله المدعوم من إيران وفصائل شيعية عراقية إلى المدينة من عدة مواقع قرب العاصمة دمشق.
وتستخدم قوات الجيش طريق دمشق-درعا وهو طريق إمدادات رئيسي حيث أدت خنادق محصنة بشكل جيد على جانبي الطريق ِإلى زيادة صعوبة شن مقاتلي المعارضة هجمات.
وقال الرائد عصام الريس المتحدث باسم ما يسمى بالجبهة الجنوبية للجيش السوري الحر الذي يدعمه تحالف عربي-غربي إن "النظام" نقل طوابير طويلة من القوات من الفرقة المدرعة الخاصة الرابعة وقوات من حزب الله أيضا.
ويقول مقاتلو المعارضة إن تعزيز القوات والقصف الجوي العنيف في الأسابيع الأخيرة يشيران إلى حملة ضخمة لما يعتبره مقاتلو الجيش السوري الحر معركة فاصلة.
وقال الريس إن كل شيء يشير إلى أن "النظام" يستعد لشن هجوم عسكري واسع النطاق في درعا يعتزم فيه تطويق المدينة والوصول إلى الحدود الأردنية.
وقال أدهم الكراد قائد لواء الصواريخ في الجبهة الجنوبية في الجيش السوري الحر إن مراقبتنا تشير إلى حاملات جنود ومدرعات ثقيلة وإذا استمر ذلك على نفس المستوى من التعزيزات فسيكون كبيرا جدا.وصعد الجيش حملته لاستعادة حي المنشية وهو منطقة استراتيجية سقطت بشكل شبه كامل في يد مقاتلي المعارضة بعد معارك في الشوارع استمرت أربعة أشهر.
واقتحم مقاتلو المعارضة المنشية آخر موطيء قدم للجيش في الحي القديم الذي تسيطر عليه قوات المعارضة في درعا في فبراير شباط لإحباط محاولة من الجيش للسيطرة على معبر استراتيجي مع الأردن.
وكانت سيطرة الجيش على المعبر ستؤدي إلى قطع ربط مقاتلي المعارضة بين المنطقتين الشرقية والغربية من المحافظة التي يسيطرون عليها وتوجه ضربة كبيرة لقضيتهم في الجنوب.
والهدف الاستراتيجي للحكومة السورية هو فتح طريق مباشر من دمشق إلى الحدود الأردنية.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
- “إنستغرام” يحذف صورة صادمة لممثلة أميركية
- نيكول كيدمان "غاضبة جداً" بعد تصوير أحد أكثر مشاهد التلفزيون الجنسية فظاعةً
- سيلينا غوميز بموقف محرج في إطلالاتها الأخيرة!
- عندما يؤكد ترامب ان قطر قامت تاريخيا بتمويل الارهاب وعلى اعلى مستوى.. ويطالب جنرالاته بالتحرك.. فهذا “انذار بالحرب” وتهديد بتغيير النظام.. فهل رفض تميم دعوته بالسفر الى واشنطن هو السبب؟ وما هو سيناريو الايام المقبلة؟
- مؤشرات على توجه خليجي لدعم قيام دولة كردية "نكاية بتركيا"
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 161
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 28
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- الجيش السوري وحلفاؤه يصعدون قصف مقاتلي المعارضة في مدينة درعا
- مؤشرات على توجه خليجي لدعم قيام دولة كردية "نكاية بتركيا"
- مصر لا تغلق القناة امام السفن الحربية التركية
- مصدر يؤكد لـCNN إطلاق سراح سيف الإسلام القذافي
- معارك عنيفة في درعا ... وفصيل معارض يتهم «داعش» بتسليم البادية للقوات النظامية
- 120 عائلة على طريق العودة من عرسال الى القلمون
- وزير حرب إسرائيلي سابق: الدول السنية معنا في نفس القارب
- مسؤول أمريكي سابق لـCNN: بعد أزمة قطر "ناتو عربي" سيكون ضد إيران وليس داعش
- الأزمة مع قطر تبدّل التحالفات وروسيا تحصي نقاط الربح والخسارة
- صحف تركية: باكستان تقرر إرسال 20 ألف جندي لقطر
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)