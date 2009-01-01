- الحريري والأزمة الخليجية: الويل أو الويل!
- تفكيك خلاصات التحقيق الأميركية بحق حزب الله [2]: «خلية نائمة» أو كابوس مصطنع؟
- هذه هي الشركات الرابحة والخاسرة من الأزمة القطرية.. وإليك أكبر المستفيدين
- على لبنان ألا يعود إلى الإعدام
- مؤشرات الى قانون «يتيم» بلا «إسم ولا هوية» ؟!
- دقّت ساعة الحقيقة... لا تستعجلوا «الرزق» ؟
- خبير إسرائيلي: ماذا لو قررت قطر الثرية التوجه نحو إيران؟
- الازمة الخليجية تراوح مكانها.. وثلاث مدارس تتصارع لكسر مرحلة الجمود الحالية.. واخطرها تروج للحل العسكري.. قطر تكسب التعاطف الشعبي العربي وتوقعات بانه لن يطول.. والتحالف السعودي ارتكب خطأ قاتلا فما هو؟
- توقعات حرب بين إسرائيل و «حماس» هذا الصيف
- دمشق تتجه لمعركة حاسمة في درعا للوصول إلى الحدود الأردنية
- «التمديد» ورقة احتياط في يد بريو «الفراغ» ضربة للرئاسات الثلاث
- عزلة قطر ستسرّع التحوّل نحو سوق عالمية فورية للوقود
- الإمارات تتمسك بالأمل.. واليابان تبحث عن الصدارة
- الإنقلاب السياسي الفرنسي مغامرة مع المجهول
- الأسبوع الأخير والحاسم
- باسيل ينقلب على التفاهمات وبري يتحضَّر لمرحلة إنتهاء ولاية المجلس
- لهذه الأسباب… أميركا تستعد لفرض عقوبات جديدة على “حزب الله”
- ميقاتي بذكرى طوني فرنجية: يجمعنا تاريخ من الشراكة الوطنية
- ميقاتي: أبناء طرابلس متمسكون بالمقعد الماروني في المدينة
- الاقتصاد التركي ينمو 5% في الربع/1 متجاوزا التوقعات
- الجيش السوري وحلفاؤه يصعدون قصف مقاتلي المعارضة في مدينة درعا
- امرأة إسرائيلية تتعرى أمام حائط "البراق"
- "آية الله" مايك أندوريا وايران والفرقة سيلز في الغستابو الامريكي
- فرقة "بنتي": 6 شقيقات خطيرات يستهدفن المجتمع المصري
- الحكومة أمام فرصة أخيرة لإنجاز قانون الانتخاب: تعثّرها يستحضر «الستين» باعتباره نافذاً
توقعات حرب بين إسرائيل و «حماس» هذا الصيف
فيما صادقت الحكومة الأمنية المصغرة في إسرائيل على تقليص إضافي لكمية الكهرباء التي تزود بها تل أبيب قطاع غزة، تتواتر تعليقات محللين عسكريين بارزين في اليومين الأخيرين عن احتمال وقوع مواجهة عسكرية جديدة بين إسرائيل وحركة «حماس» هذا الصيف.
وأعلنت الحكومة المصغرة في جلستها مساء أول من أمس تقليص تزويد القطاع بالكهرباء بساعة أخرى بداعي أن «الهدف من ذلك المس بالقواعد الإرهابية لحركة حماس»، كما قال وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان للإذاعة العسكرية أمس مضيفاً أن «حماس اختارت طرق الإرهاب ضد مواطني إسرائيل». وتابع أن الحركة التي «حصلت في الماضي على المال من قطر وقبل ذلك من دول أخرى، اختارت أن تستثمر هذه الأموال في البنى التحتية للإرهاب، والآن أخذ سكان القطاع يدركون الكارثة التي أنزلتها حماس بهم».
وذكرت صحيفة «هآرتس» أن الحكومة المصغرة قبلت بتوصية الجيش الإسرائيلي بـ «عدم التسهيل على حماس والعمل بموجب قرار الرئيس محمود عباس بخصم 40 في المئة من المبلغ الذي تدفعه السلطة لإسرائيل ثمناً للكهرباء لغزة».
وكان الرئيس عباس أبلغ إسرائيل، أخيراً، بأن السلطة ستقلص المبلغ الذي تدفعه لإسرائيل ثمناً للكهرباء للقطاع بنسبة 40 في المئة، فردّت إسرائيل بأنها ستقلص كمية الكهرباء للقطاع بالنسبة المئوية ذاتها.
وقال موظف كبير للصحيفة أن قادة الجيش عرضوا أمام الوزراء وضعاً صعباً في القطاع، وأنهم أوضحوا أن أي مس إضافي بتزويد القطاع بالكهرباء سيسرع التصعيد على الحدود، «مع ذلك فإنهم أوصوا بأن لا تتناقض سياسة إسرائيل مع سياسة عباس المتشددة تجاه حماس».
ورأى المعلق العسكري في «هآرتس» عاموس هارئيل أن الحدود بين إسرائيل والقطاع «تقترب من درجة غليان» في هذا الصيف، وأنه «من دون أن تكون مصلحة لأي من الجانبين بأن التصعيد يخدمه، لكن يبدو أن إسرائيل وحماس تقتربان من مواجهة ممكنة، وبتشجيع مكثف من السلطة الفلسطينية». وأضاف أن قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس زيادة الضغط الاقتصادي على حكم «حماس» في القطاع هو السبب الرئيسي للتوتر الجديد، «ويظهر أن عباس سئم تمويل خصومه السياسيين الذين يرفضون عمداً الاعتراف بأي رمز من رموز سيادة السلطة الفلسطينية في القطاع». وزاد أن العقوبات على القطاع بدأت بخفض ثلث الرواتب لموظفي السلطة في القطاع، ثم تقليص دعم عائلات الأسرى المحررين والتشويشات في تزويد الكهرباء، «وهذا هو المركّب المصيري».
وأشار المعلق إلى أن الحكومة الإسرائيلية تبحث منذ أسابيع في أزمة الكهرباء في القطاع وخطر اندلاع مواجهة عسكرية بسببها، نتيجة قرار الرئيس عباس أن تخفض إسرائيل تزويد القطاع بالكهرباء بنسبة 40 في المئة، وخسارة «حماس» الدعم المالي الكبير من قطر المحاصرة، و «عليه فإن التطورات الأخيرة قد تدفع حماس نحو حضن إيران».
وتناول الكاتب ما وصفها مؤشرات تصعيدية من «حماس» مثل حضها عرباً من إسرائيل على اغتيال ضابط إسرائيلي كبير وتشجيع غزيين على الاقتراب من السياج الحدودي للتظاهر وهو ما منعته سابقاً، فيما ينوي الجيش إقامة حاجز جديد لمحاربة الأنفاق، «ما سيزيد الضغط على حماس وخشيتها من أن تفقد ما اعتبرته ذخراً استراتيجياً (الأنفاق).
في غضون ذلك (سما) أطلقت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة تحذيرات من تداعيات تطبيق قرار تقليص كمية الكهرباء للقطاع معتبرة أنه بمثابة كارثة لن تكون عواقبها محسوبة، ولن يكون تأثيرها فقط داخل غزة وإنما في المحيط. وأكد مدير العلاقات العامة والإعلام في الشركة محمد ثابت في تصريح «أن شيئاً لم نبلّغ به رسمياً بخصوص قرار التقليص (الإسرائيلي) كما أن كمية الكهرباء الآتية من الخطوط الإسرائيلية لم تُقلص بعد».
وأردف: «أن غزة تعيش أزمة كهرباء مركبة وكارثية من دون هذا التقليص، وبالكاد تكفي كمية الكهرباء الآتية من الخطوط الإسرائيلية للعمل بجدول 4 ساعات وصل مقابل أكثر من 12 ساعة قطع، في ظل الأزمة الراهنة التي تسبّب فيها توقف محطة التوليد منذ فترة وتوقف الخطوط المصرية بين حين وآخر».
ووفق شركة التوزيع، فإن الخطوط الإسرائيلية تغذي غزة بـ120 ميغاواط من الكهرباء بواقع 10 خطوط تستفيد منها محافظات القطاع كافة.
وتابع مدير العلاقات العامة في شركة الكهرباء: «حتى لو كان التقليص 1 أو 5 في المئة، فإن آثار أي كمية في ظل هذه الأزمة ستكون كبيرة جداً وستزيد العبء والتشويش على الشبكات والجداول كافة».
ودعا ثابت الأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان إلى التدخل الفوري والعاجل للضغط على «إسرائيل» ومنعها من تنفيذ قرار التقليص، كونه يهدد الخدمات كافة وأوجه الحياة في شكل قياسي.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 161
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 28
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- هذه هي الشركات الرابحة والخاسرة من الأزمة القطرية.. وإليك أكبر المستفيدين
- خبير إسرائيلي: ماذا لو قررت قطر الثرية التوجه نحو إيران؟
- توقعات حرب بين إسرائيل و «حماس» هذا الصيف
- دمشق تتجه لمعركة حاسمة في درعا للوصول إلى الحدود الأردنية
- الجيش السوري وحلفاؤه يصعدون قصف مقاتلي المعارضة في مدينة درعا
- مؤشرات على توجه خليجي لدعم قيام دولة كردية "نكاية بتركيا"
- مصر لا تغلق القناة امام السفن الحربية التركية
- مصدر يؤكد لـCNN إطلاق سراح سيف الإسلام القذافي
- معارك عنيفة في درعا ... وفصيل معارض يتهم «داعش» بتسليم البادية للقوات النظامية
- 120 عائلة على طريق العودة من عرسال الى القلمون
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)