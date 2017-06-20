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محللة لـCNN: السؤال هل تهديد روسيا بإسقاط طائرة أمريكية بسوريا حقيقي أم خداع؟
نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قالت جيل دوريثي، المحللة والشريكة في مركز وودرو ويلسون، إن السؤال الذي يبقى معلقا هو إن كانت روسيا جدية في تهديداتها، وهل يمكنها اسقاط طائرة أمريكية مشاركة في التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش،" في سوريا؟
جاء ذلك في مقابلة لدوريثي مع CNN حيث قالت: "هل هذا التهديد حقيقي؟ أم أنه خداع؟ لا أحد يعلم بالضبط حقيقة الأمر في هذا الوقت تحديدا،" وذلك في إشارة إلى التهديدات الروسية باستهداف أي شيء في السماء غرب نهر الفرات، بعد قيام أمريكا بإسقاط مقاتلة تابعة للنظام السوري.
وتابعت دوريثي قائلة: "من وجهة نظري، روسيا لا تريد القيام بذلك، حيث أن أمرا مماثلا سيكون استفزازا هائلا وخطير للغاية،" لافتة إلى أن الوضع في السماء السورية معقد بالأصل نظرا لعدد اللاعبين الدوليين وتقارب الأهداف المشتركة وأرضيات العمليات.
ويذكر أن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأسترالية قال لـCNN، الثلاثاء، إن الغارات الجوية لقوات الدفاع الأسترالية في سوريا "أوقفت بشكل مؤقت كإجراء وقائي،" وذلك في تصريح يأتي بعد التهديدات الروسية.
وأوضح: "يتم مراجعة حماية قوات الدفاع الأسترالية بشكل منتظم استجابة لمجموعة من التهديدات المحتملة. ويراقب أفراد من قوات الدفاع الأسترالية عن كثب الوضع الجوي في سوريا وسيتم اتخاذ قرار بشأن استئناف العمليات الجوية في سوريا في الوقت المناسب."
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