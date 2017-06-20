مجددا خلال 48 ساعة.. التحالف يسقط طائرة للنظام السوري

الطائرة من طراز "شاهد 129" ايرانية الصنع- وكالة تسنيم

في حادث هو الثاني من نوعه من قبل القوات الأمريكية والتحالف الدولي في أقل من 48 ساعة، قال التحالف اليوم الثلاثاء إنه أسقط طائرة مسلحة من دون طيار تابعة للحكومة السورية كانت تتقدم صوب قواته قرب موقع عسكري قريب من الاردن .

وأفاد بيان للتحالف أن مقاتلة أميركية من طراز "اف-15اي سترايك ايغل" دمرت الطائرة بدون طيار من طراز "شاهد 129" ايرانية الصنع في شمال شرق موقع التنف، قرب الحدود مع الأردن.

وأفادت القوات الأمريكية في بيان بأنه جرى إسقاط الطائرة من دون طيار بعدما "أظهرت نية معادية وتقدمت صوب قوات التحالف".

وجاء في البيان أن الموقع قريب من موقع إسقاط طائرة من دون طيار أخرى موالية للحكومة السورية، ذكرت مصادر مخابرات غربية أنها إيرانية، في الثامن من يونيو/حزيران بعدما أسقطت قنابل قرب قوات التحالف.

وأسقطت طائرة عسكرية أمريكية طائرة حربية سورية، أمس الأحد، في ريف الرقة الجنوبي، فيما قالت واشنطن إن المقاتلة كانت تسقط قنابل قرب قوات تدعمها الولايات المتحدة. وذكرت دمشق أن الطائرة كانت في مهمة تستهدف مقاتلي تنظيم الدولة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها ستعلق التعاون مع الولايات المتحدة في منع حوادث جوية في سماء سوريا اعتبارا من 19 حزيران/ يونيو.

فيما قالت أستراليا، الثلاثاء، إنها علقت الضربات الجوية في سوريا بعدما أسقطت الولايات المتحدة طائرة عسكرية سورية، الأحد، وبعد تهديد وجهته روسيا لطائرات التحالف بقيادة واشنطن.

وقالت وزارة الدفاع في بيان: "في إجراء احترازي توقفت ضربات قوة الدفاع الأسترالية في سوريا مؤقتا".

ونقلت وكالات روسية للأنباء عن بيان لوزارة الدفاع قولها، الاثنين، إنها ستعتبر أي أجسام طائرة في مناطق عمل قواتها الجوية في سوريا أهدافا.

المصدر: عربي21