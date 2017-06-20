- مواجهة أميركية - إيرانية في البادية السورية
- 'يوم خطف القدس'
- هل ستدخل الازمة الخليجية شهرها الأول وربما عامها الأول أيضا؟ كل المؤشرات تصب في هذا الاتجاه.. وراقبوا تصريحات القرقاش.. والحرب الدبلوماسية تسابق الحرب الإعلامية في شراستها.. والحصار الاقتصادي لاستنزاف نظام تمهيدا لتغييره.. واليكم ادلتنا الدامغة
- محللة لـCNN: السؤال هل تهديد روسيا بإسقاط طائرة أمريكية بسوريا حقيقي أم خداع؟
- مجددا خلال 48 ساعة.. التحالف يسقط طائرة للنظام السوري
- غاز مميت في بحر الميناء
- ليته سكت!.. تعليق باهت لترامب بعد وفاة طالب أميركي كان معتقلاً في كوريا الشمالية
- لماذا يتحرش الرجال بالنساء في الشوارع العربية؟… دراسة تجيب
- ورشة ما بعد التمديد: إحتواء الخيبات بمظلة تشريعية وإقتصادية
- مرافق طرابلس معطلة.. والانماء ″جعجعة من دون طحين″!
- بروفيسور أسترالي: الوخز بالإبر ليس خزعبلات
- بالفيديو.. كيف نهشت كلاب ضالة الرجل الذي تعود إطعامها
- توقعات الأبراج ليوم June 20, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم June 20, 2017
- هل يقصفها ترامب؟ 7 سيناريوهات للحرب بين طهران وواشنطن.. وهكذا ستتغير خريطة الشرق الأوسط
- قطر من دون أسلحتها الثلاثة
- الطموحات الرئاسية تهدد بنسف الانتخابات البرلمانية في لبنان
- الموقف الإيراني.. الموقف القطري
- عون يدعو نصرالله الى «لقاء الخميس»... و«التيار» يسأل عن مصير «الممغنطة»
- بري يرحب بـ «تشاوري» عون.. وفرنجية مستعد للحضور
- «لقاء الأحزاب» اللبنانية في القصر لتنشيط المؤسسات في «زمن الانتخابات»
- نهاية «سعودي أوجيه»
- خليل لدينامية جديدة في الحكومة, شهيب: جنبلاط وبري جنّبا الفراغ
- بعبدا على «خط التهدئة»... ووساطة قواتية بين الحريري وجنبلاط
- بنك أستراليا الوطني يتوقع مستقبل أسعار العقارات
مجددا خلال 48 ساعة.. التحالف يسقط طائرة للنظام السوري
في حادث هو الثاني من نوعه من قبل القوات الأمريكية والتحالف الدولي في أقل من 48 ساعة، قال التحالف اليوم الثلاثاء إنه أسقط طائرة مسلحة من دون طيار تابعة للحكومة السورية كانت تتقدم صوب قواته قرب موقع عسكري قريب من الاردن .
وأفاد بيان للتحالف أن مقاتلة أميركية من طراز "اف-15اي سترايك ايغل" دمرت الطائرة بدون طيار من طراز "شاهد 129" ايرانية الصنع في شمال شرق موقع التنف، قرب الحدود مع الأردن.
وأفادت القوات الأمريكية في بيان بأنه جرى إسقاط الطائرة من دون طيار بعدما "أظهرت نية معادية وتقدمت صوب قوات التحالف".
وجاء في البيان أن الموقع قريب من موقع إسقاط طائرة من دون طيار أخرى موالية للحكومة السورية، ذكرت مصادر مخابرات غربية أنها إيرانية، في الثامن من يونيو/حزيران بعدما أسقطت قنابل قرب قوات التحالف.
وأسقطت طائرة عسكرية أمريكية طائرة حربية سورية، أمس الأحد، في ريف الرقة الجنوبي، فيما قالت واشنطن إن المقاتلة كانت تسقط قنابل قرب قوات تدعمها الولايات المتحدة. وذكرت دمشق أن الطائرة كانت في مهمة تستهدف مقاتلي تنظيم الدولة.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها ستعلق التعاون مع الولايات المتحدة في منع حوادث جوية في سماء سوريا اعتبارا من 19 حزيران/ يونيو.
فيما قالت أستراليا، الثلاثاء، إنها علقت الضربات الجوية في سوريا بعدما أسقطت الولايات المتحدة طائرة عسكرية سورية، الأحد، وبعد تهديد وجهته روسيا لطائرات التحالف بقيادة واشنطن.
وقالت وزارة الدفاع في بيان: "في إجراء احترازي توقفت ضربات قوة الدفاع الأسترالية في سوريا مؤقتا".
ونقلت وكالات روسية للأنباء عن بيان لوزارة الدفاع قولها، الاثنين، إنها ستعتبر أي أجسام طائرة في مناطق عمل قواتها الجوية في سوريا أهدافا.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
- محللة لـCNN: السؤال هل تهديد روسيا بإسقاط طائرة أمريكية بسوريا حقيقي أم خداع؟
- 'يوم خطف القدس'
- مجددا خلال 48 ساعة.. التحالف يسقط طائرة للنظام السوري
- هل ستدخل الازمة الخليجية شهرها الأول وربما عامها الأول أيضا؟ كل المؤشرات تصب في هذا الاتجاه.. وراقبوا تصريحات القرقاش.. والحرب الدبلوماسية تسابق الحرب الإعلامية في شراستها.. والحصار الاقتصادي لاستنزاف نظام تمهيدا لتغييره.. واليكم ادلتنا الدامغة
- مواجهة أميركية - إيرانية في البادية السورية
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 161
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 28
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- مواجهة أميركية - إيرانية في البادية السورية
- محللة لـCNN: السؤال هل تهديد روسيا بإسقاط طائرة أمريكية بسوريا حقيقي أم خداع؟
- مجددا خلال 48 ساعة.. التحالف يسقط طائرة للنظام السوري
- إسقاط مقاتلة وصواريخ إيرانية.. التوتر الدولي يتصاعد بسوريا
- طريق بغداد - دمشق مفتوح في الاتجاهين
- تصل لـ 300 كيلومتر وتصيب أهدافها في أسوأ الأحوال الجوية.. أميركا تنشر صواريخ جنوب سوريا، ولهذا السبب تخشاها روسيا
- وزارة الدفاع الروسية تكشف تفاصيل "ضربة البغدادي"
- جاويش أوغلو: تركيا ليست منحازة لأي طرف في الأزمة الخليجية
- إدلب.. ساحة صراع مفتوحة أمام كل الأطراف
- واشنطن تنشر صواريخ «هيمارس» بعيدة المدى في قاعدة التنف
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)