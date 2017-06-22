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مصادر تركية: أمريكا أبلغت تركيا بأنها ستستعيد الأسلحة من الوحدات الكردية
أنقرة (رويترز) - قالت مصادر في وزارة الدفاع التركية يوم الخميس إن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس أبلغ نظيره التركي بأن بلاده ستسترد الأسلحة التي قدمتها لوحدات حماية الشعب الكردية في سوريا بمجرد هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية.
وأضافت المصادر في بيان أن ماتيس بعث برسالة لوزير الدفاع التركي فكري إشيق قال فيها إن الولايات المتحدة أبلغت تركيا بالأسلحة التي قدمتها لوحدات حماية الشعب وبأنها ستمدها بقوائم شهرية لهذه الأسلحة.
وتوترت العلاقات بين البلدين بسبب مساندة الولايات المتحدة لوحدات حماية الشعب التي حاربتها تركيا في شمال سوريا. وتدعم واشنطن وحدات حماية الشعب في إطار الحملة على تنظيم الدولة الإسلامية.
وذكرت المصادر أن ماتيس أبلغ إشيق في رسالته بأن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات حازمة لمعالجة المخاوف الأمنية التركية وإن العرب سيمثلون 80 في المئة من القوات التي ستسعى لاستعادة مدينة الرقة السورية من قبضة الدولة الإسلامية.
ووحدات حماية الشعب جزء رئيسي من تحالف قوات سوريا الديمقراطية الذي بدأ عملية هذا الشهر لاستعادة الرقة معقل تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا. وقالت تركيا إنها سترد على وحدات حماية الشعب إذا شعرت بتهديد منها.
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