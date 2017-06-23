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مسؤول: دول عربية ترسل لقطر 13 مطلبا لإنهاء الأزمة
دبي (رويترز) - ذكر مسؤول من دولة من أربع دول تقاطع قطر لدعمها المزعوم للإرهاب إن هذه الدول أرسلت للدوحة قائمة تشمل 13 مطلبا منها إغلاق قناة الجزيرة وخفض مستوى العلاقات مع إيران.
وقال المسؤول لرويترز إن القائمة التي أعدتها السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين تشمل كذلك مطالب بإغلاق قاعدة عسكرية تركية في قطر وتسليم الدوحة جميع المصنفين بأنهم إرهابيون ممن يوجدون على أراضيها.
وأمهلت الدول الأربع قطر عشرة أيام لتنفيذ هذه المطالب. وتسلمت قطر القائمة من الكويت التي تتوسط لحل النزاع.
وتنفي قطر أي دعم لها للإرهاب.
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