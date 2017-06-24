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السعودية وعدة دول عربية تعلن الأحد أول أيام عيد الفطر
أعلنت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والكويت وقطر والعراق والأردن ولبنان وفلسطين والسودان، أن اليوم السبت هو آخر أيام شهر رمضان لعام 1438 هـ، وأن غداً الأحد (25 يونيو 2017) هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بعد ثبوت رؤية الهلال، أعاده الله على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.
وقال الديوان الملكي السعودي إن "المحكمة العليا تعلن غداً أول أيام عيد الفطر المبارك"، فيما أعلنت دار الافتاء المصرية أن الأحد هو أول أيام عيد الفطر في مصر.
كما أعلن المجمع الفقهي العراقي أن يوم غد هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وأعلن مفتي القدس أن غداً أول أيام عيد الفطر المبارك، وبالمثل أعلن دار الفتوى في لبنان أن الأحد هو غرة شهر شوال.
فيما أعلنت سلطنة عمان تعذر رؤية هلال شهر شوال، معلنة أن الاثنين هو أول أيام عيد الفطر.
كذلك، سيكون الأحد أول أيام عيد الفطر السعيد في ليبيا. لكن المغرب أعلن الاثنين أول أيام عيد الفطر، "لتعذر رؤية هلال شوال".
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