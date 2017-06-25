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مصادر: قتيلان بغارة اسرائيلية على مواقع للجيش السوري في القنيطرة
إسرائيل تعلن سقوط قذائف في هضبة الجولان عن طريق الخطأ وتحتج لأندوف تزامنا مع ضربه لدبابتين وموقعا عسكريا سوريا
أسفرت الغارات التي نفذتها المقاتلات الإسرائيلية، امس السبت، على مواقع للجيش السوري، عن مقتل شخصين وجرح آخرين، وفق مصادر سورية رسمية.
وأغارت المقاتلات الإسرائيلية، في وقت سابق، على دبابتين وموقعا عسكري شكلّا " مصدرا لأطلاق القذائف التي سقطت في مرتفعات الجولان" التي تسيطر عليها إسرائيل منذ العام 1967.
وفي احتجاجه الذي قدمه لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (أندوف)، قال الجيش الإسرائيلي " إنه يرى ببالغ الخطورة ولن يحتمل كل محاولة للمس بسيادة دولة إسرائيل وأمن مواطنيها، ويرى بالنظام السوري المسؤول على ما يجري داخل أراضيه".
وتعرّف الأمن الإسرائيلي على 10 أماكن سقطت بها قذائف أطلقها الجيش السوري على قوات المعارضة في بلدتي الحميدية والقنيطرة، لصد هجومهم على بلدتي البعث وخان أرنبة ضمن " معركة الطريق إلى دمشق" كما أطلقت عليها المعارضة.
ومع تأكيد الجيش الإسرائيلي أن إطلاق القذائف لم يكن مقصودا، إلا أنه أصدر سلسلة من التعليمات للمزراعين والمواطنين يبلغهم بها عن حظره للمكوث في الأراضي المفتوحة في هضبة الجولان.
ووقعت هذه القذائف في مناطق زراعية غير مأهولة بالسكان (حقول وكروم) بجانب السياج الحدودي الذي يفصل بين الجولان السوري والآخر الخاضع تحت السيطرة الإسرائيلية، ولم تسفر عن أي إصابات بشرية او خسائر بالممتلكات.
ويرتاد آلاف الإسرائيليين هذه المنطقة في نهاية الأسبوع، أي في يومي العطلة في إسرائيل الجمعة والسبت لقضاء أوقاتهم، حيث اضطر الجيش الإسرائيلي إخلاء جميع المسافرين والمزارعين في المنطقة.
وهذه هي المرة الثانية التي تتعرض هضبة الجولان لإطلاق قذائف عن طريق الخطأ من سوريا في منذ بداية شهر يونيو / حزيران الجاري، مع العلم أنه سبق لفتاة إسرائيلية من احدى المستوطنات أن أصيبت بجراح وصفت بالطفيفة جراء تعرضها لعيار ناري من سوريا.
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- مصادر: قتيلان بغارة اسرائيلية على مواقع للجيش السوري في القنيطرة
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