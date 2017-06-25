مجددا..إسرائيل تستهدف مواقع للنظام السوري ردا على سقوط عدة قذائف في الجولان

أطلقت القوات الإسرائيلية النار على مواقع سورية، اليوم الأحد، للمرة الثانية خلال يومين بعد سقوط عدة قذائف في مرتفعات الجولان، بحسب بيان للجيش. وقال البيان إن الجيش "استهدف مربضين للمدفعية وشاحنة ذخيرة تابعة للنظام السوري"، مشيرا إلى أن الجيش طلب من الاسرائيليين الابتعاد عن المناطق المفتوحة قرب القنيطرة حيث دارت معارك عنيفة.

ويأتي هذا القصف على خلفية الغارة الإسرائيلية على سوريا ردا على سقوط قذائف في الجولان. حيث أفاد متحدث عسكري إسرائيلي أن مقاتلة شنت غارة، السبت، على منطقة في سوريا أطلقت منها في وقت سابق عشر قذائف على الجانب الإسرائيلي من هضبة الجولان.

وقال "بسبب الانتهاك المرفوض للسيادة الإسرائيلية تم توجيه احتجاج رسمي إلى قوة الأمم المتحدة" المكلفة بمراقبة المنطقة منذ 1974. وتابع أن إطلاق القذائف نتج من "معارك داخلية في سوريا" ما يعني أنها لم تكن تستهدف هضبة الجولان.

وسبق أن شهدت هذه المنطقة سقوط قذائف أو صواريخ مصدرها سوريا على خلفية مواجهات بين قوات النظام ومقاتلي المعارضة. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الغارة الإسرائيلية أسفرت عن مقتل جنديين سوريين. وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن إسرائيل سترد بقوة على أي إطلاق نار ناتج من النزاع السوري.

وقال المتحدث باسمه أوفير غندلمان نقلا عنه على تويتر "لن نقبل بأي إطلاق نار على أرضنا وسنرد بقوة عليه". ونشر الجيش الإسرائيلي على حسابه على تويتر شريط فيديو يظهر ما قال إنه موقع يضم أسلحة رشاشة ودبابتين يتم استهدافها وتدميرها.

المصدر: i24news