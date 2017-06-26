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المصنفة ايضاً في: شؤون اسرائيلية, اخبار الشرق الاوسط والعالم العربي

تجارة السلاح الإسرائيلي مزدهرة... بلا رقيب

آخر تحديث: منذ 33 دقيقة
المصدر: صحيفة الحياة اللندنية
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 18
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تجارة السلاح الإسرائيلي مزدهرة... بلا رقيب

تكاد مسألة تجارة شركات إسرائيلية خاصة بإنتاج السلاح وبيعه إلى معظم دول العالم تضاهي، من ناحية التكتم الرسمي والإعلامي عنها، التعتيم على «المفاعل النووي» في ديمونة، على رغم سن «قانون الرقابة على التصدير الأمني» قبل تسع سنوات، والذي قضى بوجوب مراقبة تجارة السلاح.

ويبدو أن ضلوع مسؤولين عسكريين سابقين رفيعي المستوى في هذه التجارة المربحة التي نقلت إسرائيل إلى مرتبة متقدمة في قائمة الدول العشر الأكثر تصديراً للسلاح، قد يكون السبب الرئيس في عدم الخوض في هذه المسألة علانية، فحتى الإعلام المعروف بتحقيقاته الصحافية الجريئة يتفادى الكتابة عن الموضوع، ربما حرصاً على سمعة «البقرة المقدسة»، أي «المؤسسة الأمنية».

ولجأت النائب اليسارية من حزب «ميرتس» ميخال زاندبرغ إلى موقع «العين السابعة» الذي يرصد الإعلام الإسرائيلي، لتكتب مقالاً قبل يومين ينتقد غياب الرقابة الحقيقية على تجارة الأسلحة، ولتحذر من أن إسرائيل «تبيع أسلحة لأنظمة ديكتاتورية» في أرجاء العالم، متهمة الحكومة والإعلام بأنهما «لا يريدان التشويش على تجار الأسلحة الإسرائيليين»، وأن الإعلام فرض على نفسه «رقابة ذاتية» بعدم النشر عن واحدة من أكبر صناعات التصدير الأكثر تطوراً والأكثر سريةً في الآن ذاته.

وتتباهى إسرائيل بالشهرة التي تحظى بها مؤسستها الأمنية وصناعاتها العسكرية دولياً، كونها دولة تكنولوجية متقدمة جداً ومصدّرة بارزة للأسلحة والبرامج وال

المصدر: صحيفة الحياة اللندنية

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