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المصنفة ايضاً في: اخبار الشرق الاوسط والعالم العربي, شؤون اسرائيلية

غارة إسرائيلية على غزة

آخر تحديث: منذ 27 دقيقة
المصدر: سكاي نيوز
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 4
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غارة إسرائيلية على غزة

أفاد مراسل سكاي نيوز عربية بأن الطيران الإسرائيلي شن، فجر الثلاثاء، هجوما على موقعين غربي قطاع غزة، دون التأكد من وجود إصابات حتى الآن.

 

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أن صاروخا أطلق من غزة، وسقط في منطقة شعار هانيغيف، ولم يسفر عن وقوع أي إصابات أو أضرار مادية، بحسب بيان للجيش الإسرائيلي.

 

وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان إن الصاروخ انفجر في منطقة شعار هانيغيف.

 

المصدر: سكاي نيوز

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