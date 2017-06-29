التلفزيون العراقي يعلن سقوط "دولة الخرافة"

قال تلفزيون العراقية المملوك للحكومة إن ما وصفها بـ "دولة الخرافة" (في إشارة إلى دولة الخلافة التي أعلنها زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي صيف 2014) سقطت اليوم الخميس مع استعادة جامع النوري في المدينة القديمة لمدينة الموصل (شمال).

وفي أخبار عاجلة أوردها التلفزيون على شريطه الإخباري أكد انهيار قوة "داعش" في الموصل بعد السيطرة على جامع النوري الذي أعلن زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي من على منبره ما سماها "دولة الخلافة" صيف عام 2014.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت القوات العراقية السيطرة على موقع جامع النوري ومئذنته التاريخية (الحدباء).

المصدر: الأناضول