للمرة الخامسة خلال أسبوع.. الجيش الإسرائيلي يضرب موقعين سوريين في الصمدانية والبعث ردا على سقوط قذيفة شمال الجولان

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة أنه ردّ على سقوط قذيفة في الجولان، بقصف مواقع تابعة للجيش السوري في الجانب السوري من الهضبة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي أغارت على مدفع هاون يتبع للجيش السوري شمال هضبة الجولان السورية والذي "يعتبر مصدرا لانزلاق النيران تجاه الأراضي الإسرائيلية في وقت سابق اليوم جراء الحرب الداخلية في سوريا"، كما قال.

وأفاد الإعلام الحربي المركزي في سوريا الجيش الإسرائيلي ضرب موقعين للجيش السوري في بلدة الصمدانية ومدينة البعث شمال هضبة الجولان السوري، وقال في بيان "مروحية للعدو الاسرائيلي تعتدي على نقطتين عسكريتين للجيش السوري، الأولى في محيط بلدة الصمدانية الشرقية والثانية عند أطراف مدينة البعث في ريف القنيطرة من دون ورود معلومات عن خسائر في الأرواح في صفوف قوات الجيش".

وقبل ساعات قليلة، سقطت قذيفة صاروخية سورية في الجانب الإسرائيلي من هضبة الجولان المحتلة، كما أفاد الجيش الإسرائيلي.

وقال الجيش إنه رصد إطلاق قذيفة تجاه منطقة مفتوحة شمال هضبة الجولان، مشيرا الى أن الحديث عن انزلاق للقذائف من القتال الداخلي الدائر في سوريا. وأوضح أنه لم تتسبب القذيفة بقتلى أو مصابين أو أضرار أي كانت.

ومنذ مطلع الأسبوع قام الجيش الإسرائيلي بضرب راجمات صواريخ ومدافع سورية أربع مرات ردا على انزلاق قذائف من الحرب الدائرة في الجانب السوري. ويأتي ذلك في وقت يشتد فيه القتال بالجانب السوري مع تقدم لقوات الجيش العربي السوري قرب مدينة البعث، وعلى مقربة من مدينة درعا السورية في جنوب الجولان.

وسقطت يوم الأربعاء الماضي، قذيفة هاون في الجولان، في الوقت الذي كان فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلقي خطابا في مستوطنة كتسرين الجولانية.

وقال نتنياهو "إننا نسيطر في الهضبة ونعرف ما يجري هنا عبر الحدود. خطنا واضح جدا، نحن لا نتدخل بما يجري في سوريا، ولكننا حازمون ومصرون على الرد بحزم وقوة على كل مس بسيادتنا. نحن غير مستعدين لتقبل أي انزلاق أو تقطير للقذائف في الجولان أو أي شيء آخر". ولكن دقائق قليلة بعد هذه الأقوال، سُمع دويّ القذيفة التي سقطت في الجولان.

وعادة ما تنزلق قذائف أو طلقات نارية من القتال الدائر في الأراضي السورية بالقرب من الجدار الحدودي في هضبة الجولان، وفي عديد من الأحيان تقع القذائف في أراضٍ مفتوحة غير مأهولة.

وفي غالب الأحيان يقوم الجيش الإسرائيلي بتحميل النظام السوري المسؤولية لذلك، وقال في بيانات سابقة إنه يعتبر "النظام السوري مسؤولا لما يجري داخل أراضيه ولن يحتمل اي محاولة للمس بسيادة دولة اسرائيل وأمن سكانها".

ولا تزال اسرائيل وسوريا رسميا في حالة حرب. ومنذ حرب حزيران/ يونيو 1967 تحتل إسرائيل 1200 كلم مربع من هضبة الجولان (شمال شرق) ولم تعترف المجموعة الدولية بضمها الى السيادة الإسرائيلية الذي تم من خلال سن قانون في 1981 فيما تبقى حوالي 510 كلم مربع تحت السيطرة السورية.

وخط وقف إطلاق النار في الجولان كان يعتبر هادئا نسبيا في السنوات الماضية لكن الوضع توتر مع الحرب في سوريا التي اندلعت في 2011.

المصدر: i24news