الأردن قلق من احتدام المعارك قرب حدوده بين المعارضة السورية وقوات النظام

سقطت أمس ثلاثة صواريخ داخل الحدود الأردنية من الجهة السورية على مقربة من حدود جابر الجمركي، وفق ما صرح مصدر مسؤول من القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية.

وقال المصدر أنه «نحو الساعة الثانية و20 دقيقة من ظهر اليوم (أمس)، تعرض مركز حدود جابر الجمركي لسقوط ثلاثة صواريخ». وأضاف أن صاروخين من داخل الأراضي السورية سقطا بالقرب من مبنى الدفاع المدني فيما سقط صاروخ ثالث بالقرب من طريق جابر الرمثا، خلال عملية استهداف الجيش السوري فصائل المعارضة المسلحة داخل الأراضي السورية بالقرب من الحدود مع الأردن. وتابع المصدر انه لم ينتج من ذلك أي إصابات أو أضرار مادية سوى نشوب حريق في الأعشاب الجافة ضمن المنطقة وإن الفرق المعنية تتعامل مع الحدث وفق اختصاصها.

ووفق مصادر أردنية مطلعة، فإن إسقاط الصواريخ يأتي في ظل متابعة الأردن التطورات الميدانية في الشمال، وهي مؤشر الى احتدام المعارك بين الجيش النظامي السوري وقوات المعارضة السورية.

وفيما ظلت الأنباء الواردة من الداخل السوري تشير الى أصوات الانفجارات وسقوط شظايا من مخلفات المعارك داخل الحدود الأردنية وشعور سكان منطقة الممثل الحدودية باهتزازات التفجيرات، جاءت أنباء سقوط الصواريخ لتؤكد المخاوف الأردنية من التطورات العسكرية داخل سورية على مقربة من الحدود. وكان الأردن أعلن في وقت سابق أنه يحتفظ بحقه في اتباع استراتيجية دفاعية كلما تعلق الأمر بالمصالح الأمنية الأردنية.

إلى ذلك، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن طائرات سلاح الجو السوري شنت ثماني غارات على الأقل على حي جوبر الدمشقي، وسط اشتباكات بين القوات النظامية وعناصر «داعش» في الحي.

وقصفت الطائرات الحربية ايضاً، وفق المرصد مناطق في مدينة زملكا وبلدة عين ترما في الغوطة الشرقية، ونفذت غارات في ريف حمص الشرقي من دون توافر معلومات عن خسائر بشرية.

ودارت اشتباكات أمس بين القوات النظامية وعناصر تنظيم «داعش» في محور الشيخ هلال في ريف حماة، وذكرت أنباء وقوع خسائر بشرية في الطرفين. وأغارت طائرات سورية على مناطق في وادي العذيب في ريف حماة الشرقي.

وقصفت طائرات حربية سورية فجر أمس، أحياء الحويقة والكنامات والبغيلية في دير الزور، وذلك بعدما شنت طائرات حربية يرجح أنها تابعة للتحالف الدولي ضربات بعد منتصف ليل الجمعة– السبت استهدفت مناطق في قرية الحصين بالريف الشمالي لدير الزور، ما تسبب في مقتل رجل وزوجته وثلاثة من أطفالهما.

المصدر: صحيفة الحياة اللندنية