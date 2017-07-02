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ثلاث سيارات ملغومة تستهدف دمشق و7 قتلى في انفجار إحداها
بيروت/دمشق (رويترز) - ذكرت وسائل إعلام رسمية أن ثلاث سيارات ملغومة استهدفت دمشق يوم الأحد وقال شرطي إن سبعة قتلى سقطوا بعد انفجار إحداها في أكبر هجوم انتحاري بالعاصمة السورية منذ سلسلة هجمات انتحارية في مارس آذار.
فجر أحد الانتحاريين الثلاثة سيارته في ساحة التحرير بوسط دمشق بعد أن طوقته السلطات. وقال ضابط الشرطة في المكان إن الانفجار أدى إلى مقتل سبعة أشخاص واصابة 13 آخرين. وذكرت وسائل الإعلام أن السلطات دمرت السيارتين الأخريين.
وأفاد التلفزيون السوري أن قوات الأمن حالت دون وصول "الإرهابيين" إلى مبتغاهم مما قلص عدد الضحايا مضيفا أنهم أرادوا استهداف مناطق مزدحمة في أول يوم عمل بعد انتهاء عطلة عيد الفطر.
وأظهرت تغطية للتلفزيون من ساحة التحرير الحطام وقد تناثر في الطرق والعديد من العربات المدمرة وسيارة وقد تحولت إلى كومة من المعدن الملتوي.
وأظهرت تغطية من موقع آخر ما بدا وكأنها أشلاء بشرية لأحد الأشخاص وعربات مدمرة أمام مسجد في دوار البيطرة قرب المدينة القديمة.
وفي مارس آذار أسقط هجومان انتحاريان في دمشق عشرات القتلى معظمهم عند القصر العدلي قرب المدينة القديمة. وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجومين.
وفي مارس آذار أيضا وقع هجوم انتحاري مزدوج في العاصمة قتل العشرات معظمهم من الزوار الشيعة العراقيين. وأعلن تحالف لفصائل إسلامية متشددة يعرف باسم هيئة تحرير الشام مسؤوليته عن الهجوم.
وحاليا تقاتل قوات الحكومة السورية، التي تغلبت على مقاتلي المعارضة في العديد من ضواحي دمشق خلال العام الماضي، مقاتلي المعارضة في جوبر وعين ترما على المشارف الشرقية للعاصمة.
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