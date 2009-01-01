20 ألف عراقي «في حالة يُرثى لها» و6 أحياء من أصل 44 في الموصل... دُمِّرت بالكام

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20 ألف عراقي «في حالة يُرثى لها» و6 أحياء من أصل 44 في الموصل... دُمِّرت بالكام
بغداد: كلفة إعادة الإعمار بين 50 و100 مليار دولار
بغداد - وكالات - تواصل القوات العراقية خوض معاركها لطرد تنظيم «داعش» من آخر مواقعه في المدينة القديمة غرب الموصل، حيث لا يزال نحو 20 ألف مدني عالقين وسط ظروف «خطيرة جداً»، حسب ما أعلنت الأمم المتحدة.
وقالت المنسقة الإنسانية للأمم المتحدة في العراق ليز غراندي، أمس، إن «تقديرنا في المرحلة الحالية أنه في آخر جيوب المدينة القديمة، قد يوجد ما يقارب 15 ألف مدني، واحتمال أن يكونوا عشرين ألفاً»، مشيرة إلى أن «هؤلاء العالقون في تلك الجيوب، هم في حالة يرثى لها. نرى صوراً مزعجة جداً لأشخاص حرموا من الطعام لفترات طويلة، يبدون في حالة ضعف شديد».
واضافت «هم في خطر كبير جراء القصف ونيران المدفعية المتبادلة. المقاتلون (من تنظيم داعش ) الذين ما زالوا هناك يستهدفون المدنيين بشكل مباشر إذا حاولوا المغادرة».
وبعد أكثر من ثمانية أشهر على انطلاق أكبر عملية عسكرية يشهدها العراق لاستعادة الموصل، بات التنظيم محاصراً داخل مساحة صغيرة في المدينة القديمة، بعدما كان يسيطر على أراضٍ واسعة منذ العام 2014.
لكن القوات الأمنية تخوض معارك شرسة ضد آخر مواقع «داعش»، الذي صعد من عملياته الانتحارية في الأيام الأخيرة.
وأسفرت المعارك عن نزوح ما يقارب 915 ألف شخص من منازلهم في الموصل، ولا يزال نحو 700 ألف منهم نازحون حالياً، وفق غراندي.
وقالت المنسقة الأممية «لقد تخطينا عتبة السيناريو الأسوأ منذ أكثر من شهر. ففي أسوأ سيناريوهاتنا توقعنا نزوح 750 ألف شخص»، مؤكدة أن الأضرار الناجمة عن المعارك ضخمة جداً.
واضافت في هذا السياق ان «هناك 44 حياً سكنياً في غرب الموصل. ستة منها دمرت بالكامل تقريباً... 22 حياً بشكل متوسط، و16 بشكل طفيف».
واستناداً إلى تقييم أولي، فإن المرحلة الأولى من «الاستقرار» في غرب الموصل، التي تشمل الخدمات الأساسية والبنى التحتية والإسكان والتعليم ومراكز الشرطة، ستكلف 707 ملايين دولار، حسب غراندي.
وفي مؤشر على ضراوة المعركة المستمرة منذ نحو 8 أشهر، أعلن الجيش الفرنسي أن مقاتلاته شنت 600 غارة على مواقع «داعش» في الموصل منذ منتصف أكتوبر الماضي.
وقال الناطق باسم الجيوش الفرنسية الكولونيل باتريك ستيغر، خلال مؤتمر صحافي مساء أول من أمس، ان المقاتلات الفرنسية شنت منذ بدء مشاركتها في عمليات التحالف الدولي ضد «داعش» في سبتمبر 2014 ما مجموعه 1307 غارات جوية في سورية والعراق.
وحذر من التسرع في إعلان تحرير الموصل، مؤكداً أنه «ما زال هناك كيلومتر مربع واحد ولكن هذه كانت الحال في سرت وبنغازي (الليبيتين) وقد تطلب الامر أشهراً لاستعادة» هذه المساحة الضيقة من «الدواعش». وأضاف «السؤال ليس ما إذا كانت الموصل ستسقط بل متى سيحصل ذلك».
في سياق متصل، أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي مهدي العلاق أن مؤتمراً سيعقد الأسبوع المقبل في واشنطن لإعادة إعمار المناطق العراقية المحررة، لافتاً إلى أن كلفة إعادة إعمار تلك المناطق تقدر بـ50 مليار دولار.
وأشار إلى أن المؤتمر سيعقد بمشاركة البنك الدولي وممثلين عن التحالف، لافتاً إلى وزارة التخطيط العراقية «قدرت كلفة اعادة اعمار المناطق المحررة بـ50 مليار دولار، إلا أن هناك تقديرات أخرى تصل الى 100 مليار دولار».
وليس بعيداً، تستضيف واشنطن أيضاً اعتباراً من الثلاثاء المقبل مؤتمراً يستمر ثلاثة أيام للتحالف الدولي للتباحث في سبل تكثيف الجهود لهزيمة التنظيم المتطرف.
في غضون ذلك، أكد رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني أنه لا عودة عن مساعي إقامة دولة كردية مستقلة، لكنه سيسعى لتحقيق ذلك عبر الحوار مع بغداد وقوى إقليمية لتجنب الصراع.
وقال في مقابلة مع وكالة «رويترز» إن الجدول الزمني للاستقلال بعد الاستفتاء المقرر في 25 سبتمبر المقبل، «مرن لكنه ليس بلا حدود»، مرجحاً التصويت بـ»نعم» في الاستفتاء.
وفي لقاء يأتي انعكساً للتقارب بين بغداد والرياض أخيراً، التقى وزير الدفاع العراقي عرفان الحيالي، مع القائم بالأعمال السعودي في بغداد عبد العزيز بن خالد، حيث بحثا سبل دعم الرياض لبغداد.
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