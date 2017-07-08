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الرئيس الأميركي يأمر بمواجهة القوات الإيرانية في سورية

آخر تحديث: منذ 25 دقيقة
المصدر: العربية نت
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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الرئيس الأميركي يأمر بمواجهة القوات الإيرانية في سورية

فيما يفترض أن تدخل الهدنة في جنوب غربي سورية، التي تم الإعلان عنها من قبل واشنطن وموسكو، حيز التنفيذ ظهر اليوم، كشفت مصادر أميركية أن الرئيس دونالد ترامب، أصدر أوامر، للمرة الأولى، بمواجهة القوات الإيرانية عسكرياً في سورية.

 

ونقلت صحيفة «واشنطن فري بيكون» عن مسؤول أميركي، فضل عدم الكشف عن اسمه، قوله إنه «للمرة الأولى منذ أن تدخلت القوات الأميركية في سورية، لديها الآن تصريح لاتخاذ جميع الإجراءات للدفاع عن مصالحها ضد الاستفزازات الإيرانية العدائية».

 

وأوضح أنه «تم توجيه تعليمات جديدة من البيت الأبيض، لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الجنود الأميركيين والمصالح الأميركية في الشرق الأوسط لا سيما في سورية».

 

وأضافت الصحيفة، انه بناء على قرارات مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض فإن ترامب «أعطى أوامره لوزارة الدفاع وقيادة الجيش الأميركي في الشرق الأوسط بالسماح بمواجهة القوات الإيرانية والميليشيات التابعة لها في سورية».

 

ولم يوضح التقرير ما إذا كانت أوامر الرئيس الأميركي الجديدة، تشمل فقط مواجهة القوات الإيرانية في سورية أم تمتد أيضاً إلى العراق ونشاط القوارب الإيرانية في الخليج العربي التي تستفز البحرية الأميركية بين الحين والآخر؟

المصدر: العربية نت

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