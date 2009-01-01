اسقاط طائرة للنظام وقتل ٣٢ من قواته جنوب سوريا

مقاتل من «جيش الاسلام» يستهدف موقعاً للنظام على جبهة حوش الظواهرة بريف دمشق (شام الحدث)

(ا.ف.ب – رويترز)- تواصلت الجولة السابعة من محادثات السلام بين الحكومة السورية والمعارضة برعاية الامم المتحدة في جنيف وسط آمال بـ«تحقيق بعض التقدم» في العملية السياسية لانهاء النزاع المستمر منذ أكثر من ست سنوات.

وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا في مقابلة مع وكالة الإعلام الروسية نشرت امس إنه يجب عدم تجاهل الأكراد السوريين والسماح لممثليهم بالمشاركة في وضع دستور جديد للبلاد.

من جهته، قال رئيس وفد الحكومة السورية إلى جنيف بشار الجعفري إن الوفد بدأ امس خلال لقائه مع دي ميستورا ببحث السلة الرابعة على جدول الأعمال والمتعلقة بمحاربة الإرهاب.

ونقلت وكالة «سانا» عن الجعفري قوله إن اللقاء يعتبر «مدخلا مهما لاستكمال ملف مكافحة الإرهاب الذي هو أولوية الأولويات لوفد الجمهورية العربية السورية».

ووصف الدبلوماسي السوري، وهو مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، المناقشة التي جرت بين وفده والفريق الأممي في اليوم الثاني من الجولة السابعة لمفاوضات جنيف، حول محاربة الإرهاب، بأنها كانت جدية.

ميدانيا، أعلنت قوات سوريا الديموقراطية «قسد»، سيطرتها على قرية أقام عناصر تنظيم داعش معسكر تدريب وقاعدة فيها قرب الرقة، معقل الجهاديين في شمال سوريا.

وأعلنت قوات سوريا الديموقراطية ليل امس الاول أنها باتت تسيطر على «قرية العكيرشي شرق مدينة (الرقة) وأفشلت هجوما لداعش بالسيارات المفخخة لاستعادتها».

من جهة اخرى، أعلن فصيلان في المعارضة السورية إسقاط طائرة حربية تابعة للقوات النظامية السورية قرب منطقة يشملها وقف إطلاق النار في جنوب البلاد، وهو ما أكده المرصد السوري لحقوق الإنسان وذلك بالتزامن مع مقتل 32 عنصراً من قوات النظام السوري والمسلحين الموالين له خلال معارك مع المعارضة في جنوبي البلاد.

وأصدر فصيلا «جيش أسود الشرقية» و«قوات الشهيد أحمد العبدو» اللذان يقاتلان في جنوب شرق سوريا بيانا مشتركا أمس أكدا فيه أنهما أسقطا الطائرة.

وأفاد فارس المنجد، مدير المكتب الإعلامي لـ«قوات الشهيد أحمد العبدو» أن الطائرة أسقطت «من قبل المضادات الأرضية التابعة لنا» وهوت «في مناطق سيطرة النظام»، مشيرا إلى عدم توافر معلومات بشأن مصير الطيار.

وقال مصدر إعلامي في جيش أسود الشرقية التابع للجيش السوري الحر، لوكالة الأنباء الألمانية: إن «الثوار استعادوا السيطرة على منطقة أم رمم وعدد من التلال حولها في ريف السويداء الشمالي الشرقي، وقتلوا 32 عنصراً من القوات الحكومية والمسلحين الموالين لها بينهم قادة عسكريون ودمروا دبابتين وتركساً مجنزراً».

على صعيد اخر، قدرت الأمم المتحدة امس أن نحو 50 ألفا من المدنيين قد يكونون عالقين في الرقة، معقل تنظيم الدولة الإسلامية في شمال سوريا، مع تفاقم النقص في المياه وغيرها من الاحتياجات الأساسية.

وتتقدم قوات قسد بعدما نجحت في التوغل في مدينة الرقة القديمة الأسبوع الماضي، إلا أن حوالي 2500 جهادي يدافعون عن وسط المدينة.