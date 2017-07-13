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مقتل 11 بتفجير مقر عسكري شرق الفلوجة

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: الجزيرة + وكالات
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 114
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مقتل 11 بتفجير مقر عسكري شرق الفلوجة
تنظيم الدولة ما زال يهاجم القوات العراقية في محافظة الأنبار (الجزيرة)

قال مصدر في الشرطة العراقية إن 11 عنصرا من الحشد العشائري قتلوا وأصيب ثمانية آخرون في تفجيرين انتحاريين نفذهما تنظيم الدولة الإسلامية في مقر عسكري بمنطقة الكرمة شرق الفلوجة.

 

وأوضح المصدر أن الانتحاريين كان يرتديان ملابس عسكرية، وتمكنا من الدخول إلى مقر مشترك بين الجيش العراقي والحشد العشائري.

 

ونقلت وكالة الأناضول عن العقيد وليد الدليمي قوله إن القوات الأمنية تمكنت من قتل أحد الانتحاريين، وإن الثاني فجر نفسه "مما أسفر عن مقتل تسعة عناصر من القوات العراقية غالبيتهم من مقاتلي العشائر وإصابة سبعة آخرين بينهم ثلاثة جنود".

 

وأضاف أن "قوة أمنية كانت قريبة من مكان الحادث نقلت الجثث إلى الطب العدلي، والجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج".

 

يذكر أن مدينة الكرمة تسيطر عليها القوات الأمنية والعشائر، وتشهد من حين لآخر خروقا تتسبب في سقوط ضحايا بين المدنيين والعسكريين.

 

وتطارد القوات العراقية فلول تنظيم الدولة في صحراء محافظة الأنبار على الحدود مع سوريا والأردن، وذلك بالتعاون مع طيران التحالف الدولي.

 

وفي سياق متصل، دارت اشتباكات محدودة بين القوات العراقية ومسلحي تنظيم الدولة في منطقتين بالموصل القديمة، وسط تأكيدات عراقية بأن عملية تمشيط المدينة من التنظيم تحتاج يومين.

 

وفي وقت سابق، أفاد مراسل الجزيرة في العراق -نقلا عن مصادر عسكرية- بأن غارات جوية عدة ضربت الثلاثاء مواقع في الموصل القديمة، في حين سُمع دوي إطلاق نار كثيف من جهتها الغربية.

 

وقال قائد في قوات مكافحة الإرهاب التابعة للجيش العراقي إنهم يقومون بتمشيط وتطهير مناطق توجد فيها خلايا نائمة. وتحدث عن اختباء مسلحين في الملاجئ والسراديب، مضيفا أن العملية ستستغرق يوما أو يومين.

المصدر: الجزيرة + وكالات

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