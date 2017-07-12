إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | عربية ودولية | اخبار الشرق الاوسط والعالم العربي | بالفيديو.. مشاهد مرعبة حول الانتهاكات بالموصل
المصنفة ايضاً في: تقارير بالفيديو, اخبار الشرق الاوسط والعالم العربي

بالفيديو.. مشاهد مرعبة حول الانتهاكات بالموصل

آخر تحديث: منذ 24 دقيقة
المصدر: العربية نت
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 68
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
Loading the player...

تداول ناشطون مقاطع فيديو تتضمن مشاهد قاسية جدا تظهر رجالاً مسلحين في الموصل في العراق يرتدون زياً عسكرياً، وهم يقومون بارتكاب انتهاكات بحق مدنيين عزل من بينها رميهم_من_بنايات_شاهقة وهم أحياء و إطلاق_النار عليهم.

 

من جانبه قال سعد معن، المتحدث باسم وزارة الداخلية والناطق باسم عمليات بغداد، إن فيديو رمي مواطنين عراقيين من علو مرتفع يخضع للتحقيق رافضا أي انتهاك بحق أي مواطن مهما كان.

 

وكان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أكد أن بغداد لن "تصدر عفواً عن الإرهابيين القتلة".

 

واعتبر، في كلمة له افتتح بها جلسة مجلس الوزراء أمس الأربعاء أن الجنود العراقيين "هم المدافعون عن حقوق الإنسان ويضحون بأنفسهم من أجل تحرير الإنسان وإنقاذ المدنيين. والحكومة داعمة لجهود الدفاع عن حقوق الإنسان وتحاسب على أي انتهاك".

المصدر: العربية نت

إعلانات Zone 5B

[CLOSE]

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)