بالفيديو.. مشاهد مرعبة حول الانتهاكات بالموصل

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تداول ناشطون مقاطع فيديو تتضمن مشاهد قاسية جدا تظهر رجالاً مسلحين في الموصل في العراق يرتدون زياً عسكرياً، وهم يقومون بارتكاب انتهاكات بحق مدنيين عزل من بينها رميهم_من_بنايات_شاهقة وهم أحياء و إطلاق_النار عليهم.

من جانبه قال سعد معن، المتحدث باسم وزارة الداخلية والناطق باسم عمليات بغداد، إن فيديو رمي مواطنين عراقيين من علو مرتفع يخضع للتحقيق رافضا أي انتهاك بحق أي مواطن مهما كان.

وكان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أكد أن بغداد لن "تصدر عفواً عن الإرهابيين القتلة".

واعتبر، في كلمة له افتتح بها جلسة مجلس الوزراء أمس الأربعاء أن الجنود العراقيين "هم المدافعون عن حقوق الإنسان ويضحون بأنفسهم من أجل تحرير الإنسان وإنقاذ المدنيين. والحكومة داعمة لجهود الدفاع عن حقوق الإنسان وتحاسب على أي انتهاك".

المصدر: العربية نت